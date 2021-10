Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Las funciones del DIF es en realidad promover la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, bajo el imperativo constitucional del interés superior de la niñez, algunos DIF de ciertos Estados del país desarrollan talleres para padres, cuentan con buen material para desempeñar terapias psicológicas a quienes lo necesitan, sin embargo, en varias oficinas del DIF solo siguen protocolos sin siquiera crear o diseñar políticas públicas para contribuir al desarrollo integral de la población, el DIF debe llevar a cabo acciones inmediatas para los menores y personas en general en condiciones de vulnerabilidad, el DIF debe trabajar coordinadamente con los diversos centros escolares para que los menores tengan una buena alimentación, para que México tenga niñas y niños sanos se debe contribuir por parte del gobierno para otorgarles ligeros desayunos escolares sin costo alguno mediante subsidios del dinero que Gobierno recaba de las diferentes dependencias y son muchos millones de pesos diariamente, cientos de miles de niños son mal alimentados en sus hogares debido a la falta de trabajo y otro tanto es debido a que viven pobreza extrema, DIF Estatal de cada Estado debe hacer lazos y tener una amplia comunicación con el Gobernador de su entidad así como con empresarios y comerciantes para crear mediante donaciones los desayunos escolares, los apoyos a las personas de la tercera edad y discapacitados, no todos los DIF pueden apoyar a las personas por falta de presupuesto, pero lo que sí se puede hacer, es trabajar en equipo entre iniciativa privada y el DIF para ayudar a los más desprotegidos, incluso, los DIF que reciben apoyo de la iniciativa privada deben hacerle de su conocimiento a las autoridades para que les condonen una cierta parte de impuestos, lo importante es crearse metas y programas de trabajo, tal vez no todos los empresarios y comerciantes van a cooperar realizando ciertas donaciones en especies o dinero, pero el objetivo es de que por cada Estado se reúnan con la mayoría de los empresarios y trabajar coordinadamente, el DIF puede crear un departamento de enlace empresarial para ayudar a los empresarios que han aportado o apoyado los programas sociales del DIF, dicha dependencia debe combatir y erradicar la mala alimentación en los menores de edad, y es que, las causas inmediatas de la desnutrición incluyen la alimentación inadecuada en cantidad o calidad, es por ello la incidencia de enfermedades infeccionas y el cuidado inapropiado de las niñas y niños, la falta de una dieta suficiente, variada y nutritiva está asociada con varias muertes de niñas y niños en nuestro país desarrollándose en ellos diversas enfermedades por desnutrición crónica, de hecho, la desnutrición ocasiona retraso en el crecimiento de los y las menores, en las escuelas les afecta gravemente y no retienen lo aprendido, en casa es importante separar los platos, vasos y tenedores de los y las menores, ya que en los adultos no se sabe si tienen alguna enfermedad contagiosa, simplemente es por cuestiones de higiene y salud.

Las niñas y niños que oscilan entre 1 y 2 años de edad presentan los porcentajes más altos de desnutrición, y es debido a que los bebés dejan de ser amamantados, la lactancia materna es la buena nutrición para los bebés, es importante desarrollar una política de salud pública integral que coordine las acciones y programas para reducir considerablemente la desnutrición, hay que cuidar la primera infancia de las niñas y niños, las acciones y programas a los que me refiero deben ser orientadas a contrarrestar la falta de acceso a una alimentación suficiente y nutritiva en las niñas, niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales e indígenas de todo el país.

Los empresarios pueden donar algunos materiales y dinero en efectivo para que las personas acudan a cualquier DIF del país y puedan llevar a cabo terapias de rehabilitación, tal y como lo han hecho con TELETON, fue un boom el Teletón, pero, en cada municipio de todo el país hay instalaciones del DIF los cuales pueden ser ampliados y modificados para llevar a cabo rehabilitación para personas con discapacidad, que cada instalación tenga un comedor y evitar así la desnutrición incluso en personas de la tercera edad, en los DIF también se pueden tramitar adopciones, pero, no se trata de quitarles a los menores a sus padres de una forma dolosa, sino, tiene que haber un proceso largo para que se den las adopciones, yo considero que en lugar de las adopciones es mejor que los padres e hijos lleven un tratamiento especial, las personas del DIF deben estar totalmente capacitadas y ser conscientes de lo que la población atraviesa, no se trata de ocupar un lugar en las instalaciones del DIF solo por haber apoyado a un político, sino, ganarse el lugar y ser una persona sensible y de la misma manera que no se lucre con las adopciones, porque hay personas que no tienen hijos y ofrecen dinero a los funcionarios de los DIF con tal de adoptar a un menor, no se trata de eso, se trata de apoyar a los más necesitados y en condiciones vulnerables, hay padres que realmente necesitan atención psicológica y eso se lo puede dar el DIF de cada municipio, lo importante es llevar una mejor calidad de vida nutricional y emocional, incluso, el mismo DIF de cada municipio de todo el país deben organizar programas culturales de barrios o de colonias, para que los jóvenes se mantengan activos y sanos, que tengan una sana convivencia, e incluso, que convivan jóvenes con adultos de la tercera edad para que vayan reconociendo los valores del respeto a las personas adultas, hay mucho campo que trabajar, demasiados programas que crear, falta la iniciativa de poder contactar a los empresarios, comerciantes y personas en general que puedan contribuir para que las instalaciones del DIF de todo el país se encuentren equipadas y listas, no es necesario crear más dependencias o instituciones, sino equipar y acondicionar muchísimo mejor lo que ya hay, una persona discapacitada es más fácil y rápido que acudan a los DIF, simplemente debe haber un poco más de voluntad por parte del gobierno para que esto suceda, el DIF es una institución de respeto, y como tal debe ejercer sus funciones que le corresponde con personal altamente calificados.