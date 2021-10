Asesoría Legal / Julio Cesar Zamudio

Mi mamá

Columna dedicada a mi madre Virgilia Zamudio, quiero que sepas que te amo mucho madre, tal vez no haya yo obtenido la misma atención que mis hermanos, pero eso no importa, lo importante es que aun estas entre nosotros y espero primero Dios vivas 150 años más, te soy honesto, no quiero vivir tantos años como tú, pero, es un verdadero lujo vivir muchos años para ver a tus demás generaciones, lo importante de las familias mexicanas es tener armonía, paz y felicidad, tal vez los hogares mexicanos no tienen mucha economía, pero el dinero no se necesita para ser feliz, ser unidos en las buenas, las malas y las peores es lo mejor que una familia puede vivir, la unión, no se necesita tampoco tener estudios para ser respetuoso, basta con la educación que se adquirió en la casa, tengo un hermano que diariamente le hace el desayuno a mi madre, y a mucha honra puedo decir que se llama Ángel, los demás tal vez no cuentan porque ellos casi casi han abandonado a mi madre por cerca que estén incluyendo nietas y nietos, son muy contados los hijos que no abandonan a sus padres, y es que muchos hijos cuando son pequeños vivieron al lado de quien los protegió, su madre, cuando crecen se olvidan que tienen madre y se vuelven unos soberbios, arrogantes, en fin, con su descendencia lo pagaran pues el karma regresa, hay hijas que su descendencia salió enferma y que los tienen que operar año tras año y es debido a que muy probablemente se portaron mal con su madre y obviamente lo que siembras es lo que cosechas, todo se regresa, los hijos lo pagan con sus hijos, así es la vida, hay que convivir con la madre y hacerla sentir bien, no hay que dejarla sola cuando ya es de la tercera edad pues muchas ya no se valen por sí mismas, los jóvenes en la actualidad que son los nietos o nietas prefieren salirse a la calle con sus amistades o estar pegadas al celular que atender a quienes las cuidó de pequeñas o pequeños, muchos se olvidan de los favores recibidos por sus madres o abuelas, las jóvenes se les hace fácil la vida y ni bien van cumpliendo los 16 años cuando ya se embarazan, pero esto sucede cuando no tienen valores, pues hay muchas jovencitas que si saben lo que quieren en la vida.

Hay personas que ya no tienen a sus mamitas y aun así las siguen amando y se les recuerda con mucho amor, pero, es más importante cuando se tiene físicamente y saberla aprovechar pues ellas son un mar de sabiduría, muchas de ellas ya tienen canas y son abandonadas en un hogar para ancianos, ellas merecen mucho respeto, la madre es aquella que perdona todo, nadie te va a perdonar, solo la madre, ella te tuvo, te cantó, era joven cuando estuviste al lado de ella y envejeció, muchas madres mueren jóvenes dejando en la orfandad a sus hijos y eso duele muchísimo, los hijos e hijas dependen muchísimo más de la madre que del padre, no hago menos a los padres varones, no es mi intención, simplemente trato de decir que le debemos rendir tributo diariamente a la madre, las nueras no compaginan con las suegras por alguna razón, porque las nueras quieren tener el control de los hijos y hacer a un lado a las suegras, y eso no se vale, tan hermoso que es convivir en familia, cuando la familia de la nuera no quiere convivir con la otra familia, simplemente es adaptarse, no es vivir hablando de los demás toda la vida ni desintegrar ninguna familia, cada una tiene una vida propia y si la nuera no encaja simplemente es alejarla o alejarse, así de fácil, las nueras nunca encajan porque tienen otras costumbres más liberadas y otras se dedican al libertinaje, estamos en este mundo porque la madre nos moldeó y nos dio vida, ella se cuidó para cuidarnos a nosotros, nadie ve estas acciones, muchas madres trabajan incansablemente para alimentar a sus hijos, no todas las madres le pueden dar estudios a sus hijos e hijas, la temporada más difícil es en este siglo, la pandemia, muchas madres que aun amamantan a sus bebés se han enfermado de Covid, aun y con todo eso ellas son quienes en realidad cuidan a sus hijas e hijos, empresarias, oficinistas, comerciantes, profesionistas, amas de casa, ejecutivas, etcétera, todas aman a sus hijos y por nada los abandonan, toman de su mano a sus hijos más pequeños y los guían, lamentablemente en México solo se recuerda y se festeja a las madres el 10 de mayo, las madres son quienes rezan por sus hijos e hijas, nadie más lo hará, quien dice rezar por ti no lo hace, sin embargo, la madre no lo dice, lo hace, pues la madre está en los momentos más difíciles de forma incondicional con los hijos, cuando un hijo está triste ella es la que puede dar un consejo, y, aunque, en lo personal mi caso mi madre es una manipuladora no importa, así como es la amo, aunque ella haya tenido mucho mayor preferencia por su hija mayor la cual a final de cuentas le pagó mal, pero no voy a juzgar a los hijos de mi madre, sino, le doy gracias a mi madre por haberme dado vida, esto es más que suficiente, debemos ser agradecidos, en sí, una madre es capaz de dar todo sin recibir nada, de querer con todo su corazón sin esperar nada a cambio, madre solo hay una, hay que cuidarla, respetarla y amarla, no basta decirle que la amas y la abandonas, hay que demostrarlo con acciones no con palabras, gracias mamá por haberme dado vida, mil gracias.