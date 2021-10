Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Cultura del ahorro

La mayoría de la gente padece de economía por no tener la cultura del ahorro, desde pequeños no les inculcaron ahorrar y los grandes problemas se les vino encima por no ahorrar, mucha gente actualmente se encuentra rentando por no haber ahorrado para comprar un terreno y hacer una casa, rentar es tirar dinero a la basura durante años, ese mismo dinero que se paga en renta es el mismo que se pudo haber ahorrado para comprar un terreno, casa o departamento, hay quienes usan transporte público por no ahorrar y comprar mejor un vehículo, las casas de empeño son dedicadas para quienes no ahorran no previenen problemas y es en ese lugar donde terminan las cosas que con gran esfuerzo muchos compraron y tuvieron que empeñar por falta de dinero, mucha gente se queja de que no hay economía, pero, si no tienen la cultura del ahorro entonces a lo largo de su vida van a padecer serios problemas, en primer lugar, la salud no la tenemos comprada, y mucha gente se ha quedado sin nada precisamente por no ahorrar y no haberse prevenido contra las enfermedades, existen 3 niveles socioeconómicos, el bajo, medio y alto, el nivel bajo por lo regular las personas no ahorran porque son familias numerosas, tienen más de 6 hijos en el hogar y nunca previenen gastos, de hecho, aun sabiendo que tienen una economía muy baja se ponen a procrear más hijos, los gastos de los hijos, renta y transporte público los absorbe y es imposible para ellos ahorrar, los hijos de las familias del nivel bajo no tienen cultura del ahorro porque no hay ningún ejemplo para dar, quienes tienen terreno y casa o departamento en el nivel bajo es por herencia y no comprado, ahora bien, las familias del nivel medio son personas que trabajan para oficinas de gobierno o tienen alguna profesión y trabajan para empresas, o bien son comerciantes, las personas de este nivel medio por lo regular ahorran pero para pagar sus rentas, servicios que usan como la luz, agua, sistema de cable, o bien si tienen casa le invierten a la casa pero no tienen un vehículo propio, el dinero que ahorran lo vuelven a invertir y lo que saquen de ganancia es para para alimentación, transporte y comprar algún medicamento o ropa, es así como el dinero se vuelve a escasear hasta que llegue el momento de cobrar en su trabajo o se esperen las ganancias que obtendrán con sus comercios, ya que a veces hay ganancias y a veces no, y al dinero solo se le da vuelta para reinvertir, y para las personas de nivel socioeconómico alto, son personas prevenidas, siempre pensando en el futuro, en las inversiones de su empresa, en la compra de bienes inmuebles, en el cambio de auto cada año, en los viajes de placer y de negocios, estas personas cuando contratan empleados es porque van a ampliar sus empresas, por lo regular tienen unas 5 tarjetas de ahorro o cuenta de cheques y en todas tienen ahorrado dinero, son personas prevenidas en las enfermedades y por lo regular solo tienen 1 o 2 hijos únicamente, precisamente, para darles todo lo que ellos consideran que se merecen, casi nunca prueban bebidas alcohólicas pues llevan una dieta muy rigurosa, son personas que no gastan casi en nada, todo lo invierten en sus empresas para obtener potenciales ganancias.

En general, con el ahorro se puede prever la independencia económica para crear un patrimonio, se puede fomentar el ahorro desde casa, las monedas se pueden guardar en cualquier lugar y cada mes depositarlo en el banco, las monedas son por lo regular los cambios que recibe la gente al comprar algún artículo, por pequeño que sea el ahorro les servirá en el futuro, ese dinero puede ser usado en la educación de los hijos, hay personas que piensan a futuro tener un pequeño negocio e ir creciendo cada vez más, en ello también puede ser utilizado lo poco ahorrado, pensar que esas monedas ya no las pueden usar porque son destinadas para la meta que se han creado, de los ingresos que se reciben del trabajo una parte puede ser destinada para ahorrar, hay empresas que fomentan el ahorro, y eso es bueno, ya que a sus empleados les descuentan de la nómina el dinero destinado al ahorro, el cual, la mayoría de las empresas lo entregan en el mes de diciembre, para que la gente en general tenga la cultura del ahorro es importante enseñarlo desde pequeño, tan importante como enseñar a lavarse los dientes es inculcarle el hábito del ahorro para cuando sean adultos gocen de salud financiera, sin embargo, cuando las personas salen de paseo, a ellos se les invita a consumir las 24 horas del día, ya que todos los comercios en general exponen sus ofertas del día, seducen para entrar a comprar, lo mismo pasa por las redes y varios medios de comunicación donde bombardean con promociones de productos, la gente se inquieta, compra y se queda con lo más indispensable de dinero o de plano casi nada, es importante remarcar a los niños el mensaje del ahorro y del porque es importante, y es que, el consumir responsablemente en el presente y generar hábitos de ahorro nos evitará llevar una estructura de vida en la que gastemos más de los que se ingresan y no los conducirá al sobreendeudamiento y al estrés que genera el no estar seguro de poder pagar todo lo que se debe, hay que buscar un banco que pague por tener su dinero ahorrado y no pagar por poseer un plástico que ellos otorgan llamada tarjeta de débito, pues los bancos ganan intereses por el dinero de ustedes diariamente y esos intereses no los comparten con sus ahorradores, los padres en general deben inculcar el valor de ahorrar desde bebés y no esperar a que sus hijos tengan 20 años porque dudo mucho que quieran empezar a ahorrar a esa edad, desde pequeños hay que mostrarles el valor de la moneda y lo que se puede obtener con ella, incluso, pueden invertir en dólares, comprar dólares y tenerlos ustedes mismos en casa es lo mejor pues sube de precio, comprar monedas que suban de precio con el tiempo, buscar un banco donde ustedes puedan hacer inversiones en dólares, lamentablemente México tiene también esa falta de iniciativa por parte de la banca de ahorrar en dólares, todo dólar que entra a un banco en automático lo convierten en moneda nacional, hay que fijarse una meta, ahorrar, poner un negocio e incrementar el ahorro con gran parte de las ganancias, hay que aprender a ahorrar, pero lo más importante es, tener la cultura del ahorro.