Asesoría Legal / Julio César Zamudio

A la presidencia que sea mujer

Nunca antes en la historia hemos tenido una mujer en la presidencia de la república, estaría muy bien que si lo hubiera, no importa de qué partido político la represente, lo que importa es ver y evaluar la forma de gobernar de un hombre y una mujer un país como México, hay gobernadoras desde hace mucho tiempo, pero, falta mujer que llegue a la presidencia, ¿Por qué se podría decir que los mexicanos no están listos para una mujer presidenta?, porque en México hay arraigada una cultura llamada machista, las mujeres que han gobernado Estados han tenido una mejor calificación que la de un gobernador hombre, de hecho, por naturaleza la mujer política es mejor administrada, es importante evaluar inmediatamente que una mujer nos gobierne no importando el color del partido, hay mujeres que tienen muy buenos proyectos y los materializa llegando a ocupar dicho cargo, pero, todo empieza desde cero, hay que erradicar totalmente la violencia contra las niñas y las mujeres, deja marcadas para toda su vida a ellas con la violencia ejercida, muchas mujeres son vendidas por sus propios padres y eso se ve directamente en las zonas indígenas, por otro lado también se ve en las zonas urbanas, por ejemplo, los familiares de equis persona le meten hasta por los ojos a cierta persona solo porque tiene economía adecuada, pero, ¿Qué pasa? No es feliz la chica debido a que no fue su elección sino la de su familia, terminan siendo casi criadas de sus esposos machistas, en algunos lugares donde se usa el sombrero y las botas hay también gays pero son mal vistos por la sociedad burlándose de ellos, y muchos gays se tienen que someter a la voluntad de sus padres o amistades poniéndose el sombrero y las botas, pero, al quitarse las botas las uñas las traen pintadas, ¿y que tiene? Cada quien debe vivir su vida como mejor se sienta y nadie somos quien para criticar, las mujeres merecen mucho respeto, pero, seguimos aun batallando con gente de ideas machistas, en México no existe la igualdad, en la mayoría de los trabajos hay acoso sexual de quienes son los jefes hacia las mujeres.

Existen causas de fondo que perpetúan la desigualdad, muchas de ellas asociadas a la cultura del mexicano, de hecho, un periódico del cual voy a omitir su nombre ya no permitió que se escribieran columnas de asesoría legal en temas del machismo porque ellos lo consideran mal, para ese periódico es mucho mejor el hombre que la mujer, estaría muy bien que una mujer gobernara México porque estoy seguro que las leyes van a cambiar, cada presidente puede presentar sus Proyectos de Decreto en favor de quienes ellos quieran, por décadas la mujer ha estado sola, muchas la tachan de ama de casa y que una ama de casa no hace nada, el trabajo de ama de casa es más laborioso, se cansan más las mujeres y el día se les va muy rápido, ni bien están lavando los trastes del desayuno y haciendo otro quehacer cuando vienen a ver ya hay que preparar la comida de la tarde, sumándole que hay que ser maestra de los niños en línea como apoyo para ellos, en lo personal, las mujeres son mucho mejor que los hombres en toda la extensión de la palabra, son más inteligentes, educadas, hablan con más propiedad, saben escuchar, son enfermeras porque cuando alguien de la casa se enferma son ellas quienes hacen lo imposible para recuperar a su familiar, se ayudan entre ellas, son más solidarias, son administradas, de hecho, muchas madres orientan bien a sus niñas, ya que las niñas deben seguir sus sueños, yo soy orgullosamente padre de una hermosa niña de un año y 2 meses, de hecho, desde muchísimo antes he aportado la opinión a favor de los derechos de las niñas y las mujeres en general.

En la actualidad las mujeres en el mundo han dejado huellas importantes, son empresarias, ejecutivas, políticas y han desempeñado un buen papel como tal, sin embargo, al interior de la política también se agreden los derechos políticos hacia las mujeres cuando quieren contender por un puesto de elección popular, México políticamente es un circo, por estrategia mercadológica entre los candidatos presidenciales hombres hay una mujer, son 3 hombres y una sola mujer, debe respetarse la equidad de género, dos hombres y dos mujeres, entonces, que gane el mejor, lo mismo es para los demás puestos de elección popular, lo importante aquí es que gobierne una mujer independiente, no una mujer que esté al frente y su esposo por detrás gobernando, pero, si las mujeres dirigieran México sería un lugar mejor, aunque, como que no se recibe con agrado el paso de las mujeres de lo tradicional y privado a lo moderno y público, cuando una mujer gobierna los negocios son más redituables, los gobiernos son más representativos, las familias son más sólidas y las comunidades más saludables, existiría menos violencia y más paz, estabilidad y sostenibilidad, lo anterior es debido a que las mujeres perciben la vida de forma diferente, ellas tienen una mejor forma de pensar las soluciones para quienes gobiernan, estoy muy seguro que se crearían más escuelas que antros, y eso es lo que necesita nuestro país, más escuelas, mejores maestros más preparados, la calidad estudiantil subiría considerablemente, un caso muy embarazoso sonó en Coatzacoalcos, Veracruz, la actual Sindico del Ayuntamiento del municipio mencionado presentó actos de soborno ante las autoridades y las consecuencias contra ella fueron duras por parte del actual alcalde municipal el cual es un misógino y machista, ella contendió para presidenta municipal de dicho municipio y ganó el machismo, de hecho, esta imagen de esta persona llamada Yazmín Irigoyen la cual fue tratada muy mal por el actual alcalde de aquel municipio podría representar un Estado o a todo un país, ya que tiene muy buenas ideas y cambiar la forma de ver la situación económica de todo un país y en apoyo a las mujeres respetando la equidad de género, estoy seguro que crearía leyes a favor de las mujeres, niñas y demás personas, porque ella no es una mala persona, simplemente no le agrada los actos de corrupción, no se trata de ser feminista, simplemente gobernar bien, no se trata de ser machista, simplemente respetar el lugar que le corresponde a las mujeres en general, con las mujeres en el poder a la gente le iría muchísimo mejor, yo en lo personal, estoy a favor de que México sea gobernado por una mujer, ya estuvo bueno de tanta violencia hacia las mujeres, es hora de que nos unamos y señalemos a los agresores públicamente, sea quien sea y no importando a lo que se dedique, así sean políticos, las mujeres merecen todo el respeto y el lugar de ellas lamentablemente está vacío gracias al machismo, yo por mi lado, me comprometo mientras Dios me de vida a que mi hija tenga valores bien fundados, sea respetuosa y solidaria con las demás personas, que no exista rencor, odio, venganza ni envidia hacia los demás, que aprenda a perdonar, a que sea una mujer de éxito total, una empoderada en la política y lo empresarial, pero lo más importante, voy a respetar todas y cada una de sus opiniones y decisiones, te amo mi querida hija Charlotte, en tu nombre defenderé los derechos de las niñas y las mujeres en general.