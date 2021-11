Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Estados se anexan a México

Chiapas no era de México, antes, por su ubicación geográfica quedó en el limbo sin saber si pertenecía a Guatemala, a México o si sería una colonia del imperio español, luego de la consumación de la guerra de independencia, el 28 de agosto de 1821 se llevó a cabo una reunión de ciudadanos de Comitán, se declaró la independencia de Chiapas y fue ahí donde dicho Estado decidía adherirse al Plan de Iguala, en el cual, se declaraba en ese entonces la independencia mexicana de España, antes, Chiapas estuvo bajo el mando de las autoridades guatemaltecas, como en la actualidad, en ese entonces, el 23 de octubre de 1823 las élites políticas chiapanecas estaban divididas y estaban indecisos si aceptar o no la invitación de México para anexarse a nuestro país, sin embargo, hubo un rechazo al Plan de Iguala, Chiapas quedó desligado de México, y abierto Chiapas para que tomara su propia decisión de regresar a México o no, en esos tiempos, Chiapas atravesaba una situación grave económica, el Congreso Local comprendió la necesidad de unirse a un país que pudiera solucionar sus problemas, hubo una elección de sus ciudadanos, ganando la mayoría, más de 96 mil ciudadanos votaron para que se adicionara Chiapas a México, y cerca de 60 mil para permanecer en Guatemala, fue así como se llevó a cabo la anexión del hermoso Estado de Chiapas a México y el cual todos somos orgullosamente mexicanos, es por ello, que desde hace más de 198 años Chiapas es parte de México y ha aportado cultura, naturaleza y una gran belleza a nuestro país.

El Estado de Yucatán hizo lo mismo, la autollamada Republica de Yucatán de hecho nunca fue constituida pero si proclamada, un Estado de mediados del siglo XIX que abarcó Campeche, Quintana Roo y Yucatán, denominada la Península de Yucatán, el 23 de diciembre de 1823 se le permitió como Estado de la Federación, se independizó en 1840, naciendo la denominada segunda República de Yucatán integrándose definitivamente en 1848, curiosamente el mismo año, los estadounidenses se robaban la mitad de México para adicionarlo a su país, aprovechándose de la ignorancia y ambición negativa del entonces Presidente Antonio López de Santa Ana, nos despojaron de la mitad de nuestro país y no se si no les da vergüenza vivir en un lugar allanado y robado, sin embargo, en el sur del país tuvo una buena revolución territorial pues los Estados decidían si se quedaban independientes o se agregaban a nuestro país.

La evolución territorial del Estado de México es de aproximadamente 500 años, hay una controversia, pues algunos indican que nació con la creación del imperio mexicano, otros, con el reino de México, sin embargo, popularmente es conocido como Estado de México, su nombre oficial es solo, México.

En relación al Estado de Quintana Roo y Baja California Sur eran denominados Estados Federales, pero, en octubre 8 de 1874 Quintana Roo y Baja California Sur dejaron de ser territorios federales convirtiéndose así en entidades soberanas adheridas al Pacto Federal, de hecho fue en la administración de Luis Echeverría Álvarez, éste, al rendir su informe presidencial de 1974 hizo oficial el anuncio de lo dicho, publicándose en el Diario Oficial de la Federación dicho decreto por el que se reformó el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose que los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo se elevarían a la categoría de Estados de la Federación.

En relación al Estado de Nuevo León, Estado considerado el mejor de la república mexicana económicamente estable, de hecho, Coahuila y nuevo León fueron creados en 1856 por la anexión unilateral de Coahuila, Decreto de Santiago Vidaurri entonces Gobernador de Nuevo León, la anexión fue oficialmente ratificada en 1857, cada uno de los Estados de nuestro país han aportado mucho, tal vez hay problemas internos, como en cualquier país, pero, la belleza, cultura y comida regional es lo que nos caracteriza, cada región tiene su propio sabor, somos respetuosos de los demás países y no nos metemos en sus problemas, lo que debemos disfrutar es los diversos sabores, por ejemplo, si Chiapas se hubiera quedado en Guatemala, no disfrutaríamos de sus ricos sabores y artes culinarios, no respiraríamos el aire que no está contaminado y solo Chiapas lo tiene por el 70 % de sus riquezas naturales, es un canto para nuestros oídos escuchar a las Guacamayas, loros, observar iguanas muy grandes, es una delicia para la vista y el oído, hay que disfrutar de la arquitectura colonial de Yucatán, de lo que nos ha heredado la cultura Maya, es importante saber quiénes fueron los primeros pobladores de cada Estado de nuestro país, de hecho, extranjeros de otros países son quienes comenzaron a habitar las grandes ciudades, se ha olvidado y perdido de quienes fueron nuestros antepasados, porque realmente para muchos de nosotros nuestros antepasados no eran exactamente mexicanos ni nativos de nuestro hermoso país, para muchos de nosotros sino es que la mayoría sus antepasados eran personas extranjeras, pero, ahora, solo somos un país único, el cual ha atravesado problemas de despojo de territorios, guerras, persecuciones religiosas por parte del Estado, de todo ha habido, pero lo único que podemos hacer es, disfrutar al máximo nuestro hermoso país, agregarle ese toque especial que nos caracteriza, el arte culinario, desarrollar lo que sabemos hacer en beneficio de nuestro país, tal vez, el día de mañana, disfrutemos lo que los estadounidenses nos robaron en 1848, muy probablemente veamos retornar el territorio despojado, solo eso nos falta, pero tendríamos que tener un presidente que hable coherentemente y sea congruente en lo que dice y hace para entonces, poner una demanda formal ante una Corte Internacional y nos regresen lo que los estadounidenses nos han robado y no hemos disfrutado.