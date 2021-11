Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Programas chatarra y basura

Si algo caracteriza a México a nivel internacional es la basura de programas de tv que presenta, no generalizo, pero, los programas chatarras son aquellos que no duran mucho tiempo al aire, y aunque algunos permanecen por ejemplo, son stand up, entre otros, las personas que cuentan chistes por lo regular su vocabulario es corriente y agresivo, los hombres insultando a las mujeres, el éxito de estos programas basura están basados en burlas hacia los demás, el lenguaje que usan es totalmente vulgar, saben bien que México es un lugar donde cualquier persona sin éxito lo obtiene precisamente basado en la ignorancia de las personas ya que la mayoría de los mexicanos casi no tienen estudios académicos y les gusta y encanta los programas basura que nada bueno aportan a la sociedad y lo único que hacen es enseñarles a quienes los ven palabras vulgares y en doble sentido, México tiene por lo regular jóvenes sin valores, sumando que ven estos programas chatarras entonces es cuando todo se conjuga y en lugar de ir para adelante con la juventud van para atrás, pues los jóvenes hablan y hacen lo que ven en los programas basura, uno de los más conocidos fue Guerra de chistes, programa que incitaba a faltarle el respeto a las mujeres y usar un lenguaje vulgar como vulgares son las personas quienes los representan, los cómicos cuenta chistes como por ejemplo también Franco Escamilla, se sabe de antemano que todo lo que dicen los cuenta chistes son ficticios, pero la mayoría de la gente que los ve piensan que son reales, Franco Escamilla por ejemplo cuenta un espacio que se llama “monologo Copel”, en el cual está basado únicamente en insultar a una supuesta empleada de Copel que de pendeja no la baja, como vuelvo a repetir, es ficticio todos los chistes, pero, muchas personas que ven a este sujeto lo van a imitar y las personas por lo regular insultan a quienes los atienden en ciertos lugares, esos son los ejemplos que toman de los programas chatarra, en todos los lugares donde se cuentan chistes lo único que se ve y se aprecia es el lenguaje vulgar que usan, otros programas chatarra son por ejemplo “una familia de diez”, idea original de Jorge Ortiz de Pinedo el cual está basado en un guion que se llama “el casado casa quiere”, sin embargo, todo el elenco simula ser unos vividores y arrimados, mostrando a México y a varios países como se puede vivir, este programa se puede tomar para bien o para mal, ya que lo que ellos hacen en el programa no se debe repetir en la vida real, o bien, simplemente muestran malos ejemplos, la mayoría de las personas de México por eso tienen de todo, misóginos, machistas y vulgares, la mayoría de los programas de tv mexicana no tienen talento, incluso hay programas donde se crea un grupo de mujeres y varones conviviendo al interior de una casa terminando más en lo ridículo, vulgar y pornográfico, esos programas son sin objetivo, son simplemente personas que se la pasan hablando mal de los demás, sosteniendo sexo supuestamente a oscuras, en fin, esos reality solo es basura fomentando en los jóvenes actitudes nocivas, lo más bajo en lo que han caído los programas son aquellos también donde supuestamente hay parejas que se conocen en un programa, salen con uno y otro y otro y así sucesivamente, en pocas palabras, los guiones están elaborados por personas sin ninguna moral, incluso, muchos programas están basados en programas de otros países, solo cambian algunas cosas.

Actualmente México vive una crisis de falta de valores en donde las mujeres son las más afectadas, sumando que los programas chatarra fomentan la falta de respeto a los demás, y las llamadas “películas mexicanas” fomentan a la falta de pudor, al machismo y a convertirse en un misógino, ya que por ejemplo tres personajes principales de películas mexicanas fueron Pedro Infante, Vicente Fernández, Antonio Aguilar entre otros, ya que los guiones de sus películas estaban basadas de tomar en cantinas, buscar pleitos, golpear mujeres y robarse a las mismas, es por ello que, cuando vives en un país donde hay falta de valores y exista la ignorancia todo programa chatarra y basura será un éxito.