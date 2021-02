Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Las niñas, niños y sus derechos

Hay que pensar en los bebés, niñas y niños antes de tener impulsos negativos, ellos tienen derechos, nunca hay que usar a los bebés para obtener algo a cambio cuando de un divorcio se trata, un bebé (niña o niño) desde que nace tiene derecho a las vacunas, y son las más difíciles de conseguir, al gobierno federal le debería dar vergüenza andar presumiendo que tiene miles de millones de pesos almacenados, invertir en proyectos fallidos, y no se invierte en lo más indispensable, en la salud, vaya a cualquier Centro de Salud del país y se dará cuenta que no hay vacunas para recién nacidos, vergüenza de gobierno que tenemos, las vacunas se las llevan los doctores a sus consultorios particulares para venderlas en 750 pesos cada vacuna, no somos un país democrático ni primer mundista como lo presume la actual administración federal, un grupo de sicarios andaba repartiendo despensas a los más humildes del país, llega el gobierno y se las decomisa, ellos simplemente estaban haciendo el trabajo de ustedes bola de holgazanes buenos para nada, al menos el grupo de sicarios tuvo la valentía de repartir despensas y dar la cara ante la sociedad, pero ustedes ni eso, como gobierno no valen un peso partido por la mitad, pero yo les tengo una sorpresa y datos, ahí les va, MERCADOTECNIA DE MEXICO mandó a hacer una encuesta nacional y se supone que MORENA perderá más de la mitad de sus curules en el Congreso de la Unión, encuestas enviadas a realizar por gobierno con otras casas encuestadoras simplemente son maquilladas y presentadas ante la sociedad, en pocas palabras, es falsa la información levantada por otras casas encuestadoras del país, si ustedes como gobierno no pueden con el paquete o no pueden darle al pueblo al menos despensas, dejen que los sicarios lo hagan, total, el país ya estaba podrido desde antes, los bebés, niños, niñas y adolescentes tienen derechos, sus padres no tienen trabajo y tienen que comer, la actual administración no apoya ni siquiera con despensas a las familias mexicanas, y los que dan ahorita que ya pasó la pandemia despensas es por cuestiones electorales, que vergüenza, pero el pueblo les tiene una sorpresa, no se extrañen cuando pierdan sus curules, no puede ser que los doctores que trabajan en los IMSS se lleven los medicamentos a sus consultorios particulares, hay padres que no tienen dinero y sus bebés se enferman precisamente por no recibir la vacuna, que poca deberas, ¿no les da vergüenza bola de hipócritas? Qué pena de la mujer de López Obrador que no mete ni las manos para interceder por los niños y niñas que tienen cáncer en el país, todos se hacen santos pero nadie apoya, los niños y niñas se están muriendo de cáncer, a nadie le duele más que a las familias que tienen a un niño o niña con cáncer, el 90 % de los medios de comunicación tanto periódicos, radios, revistas y tv, NO apoyan ni quieren apoyar tampoco cuando se les ha solicitado su apoyo o intervención en los niños y niñas con cáncer, los médicos se roban los medicamentos de los IMSS de los que se están muriendo para llevárselos a sus consultorios, eso es peor aún, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no hace absolutamente nada, esa dependencia no trabaja en favor de los derechos de nadie, mucho menos piensan en los menores, solo se concretan en sacar unos trípticos para dárselos a quienes se acercan a esa Comisión que está compuesta por holgazanes, igual las Comisiones Estatales del país, es la misma porquería, los derechos de las niñas y niños están previstos en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente, en la Convención Sobre los Derechos de la Niña y el Niño, y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, y, en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa y entre ellos están los siguientes, derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (aquí si el gobierno actual no se esmera en surtir medicamentos a los Centros Médicos, y los pocos que mandan sus doctores se los roban), los menores tienen derecho de prioridad, derecho a la identidad (aquí hasta los políticos dejan hijos regados por todos lados y no los reconocen), los menores tienen también derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminados (en algunas escuelas practican los mismos maestros y maestras la discriminación), también tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integración personal, (aquí el gobierno se debe esmerar en combatir directamente el machismo y la violencia intrafamiliar mediante programas y proyectos, cosa que no hacen y dudo mucho que lo harán), tiene también derecho a la protección de la salud y a la seguridad social (se deben incluir y atender a los bebés, niñas, niños y adolescentes en todos los hospitales y Unidades Familiares del país aunque sus padres no estén afiliados), de igual manera derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, (los niños y niñas que tienen cáncer en el país fueron rechazados por la mujer de López Obrador ya que ella retuiteó con una persona que le hizo una pregunta de él porque no ayuda a los niños y niñas con cáncer, y muy cínica dijo que ella no es doctora, después quiso hacer comentarios en defensa de los menores, pero ya no le quedó , lo que sí quedó muy claro es que ella no sabe nada de política, vive de la política y de su marido), ellos tienen derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, (los padres no respetan eso y no permiten que sus hijas e hijos se expresen abiertamente, siempre los y las reprimen), tienen derecho a la participación (siempre los minimizan), derecho de asociación y reunión (les impiden tener casi siempre amistades tachándolas de malas), son demasiados los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero no son en su mayoría respetados, se debe trabajar para sus derechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe ponerse a trabajar y no a polarizar ni hacer trabajos políticos, los titulares de la salud deben esforzarse más para que los bebés tengan sus vacunas en los centros médicos y no andar hablando como guacamayas en las conferencias matutinas, menos bla bla y más trabajo por favor.