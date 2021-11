Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Hijos de personas adictas a drogas y alcohol

Las personas en general deben dejar atrás la envidia, el pensar en sí mismo nadamas, hay familias que tienen hijos o sobrinos y sobrinas adictas al alcohol y las drogas, la familia por lo regular es quien se encarga de perjudicar más a quien cae en vicios en lugar de ayudar a la persona, no se trata de quedar bien con nadie al hablar mal de un familiar, se trata de ayudar al que sufre de las adicciones, hay mujeres que cuando están muy metidas en el alcohol y las drogas se embarazan o las violan, esas mujeres no reciben justicia por parte de las autoridades, al contrario, las autoridades se han encargado de hundirlas más burlándose de ellas y no hacerles justicia por el simple hecho de ser adictas a alguna droga o alcohol, la sociedad en general tacha y juzga sin saber, la sociedad en general se cree perfecta pero cometen errores más graves que las personas adictas al alcohol y las drogas, en el vientre de una mujer que está en las drogas o el alcohol puede haber un feto que se está desarrollando y que podría nacer en las calles, lo anterior, gracias a la indiferencia de sus familiares, estos últimos creen estar bien siendo indiferentes con las personas adictas, incluso, lejos de ayudarlos los criminalizan más, los bebés deben ser rescatados por las autoridades o personas en general y ayudar a anexar a la mujer que tenga un bebé o esté embarazada ya que un bebé al venir al mundo es un ser con los mismos derechos que las demás personas.

Hay que aprender a ser solidarios son las personas adictas, no basta meter a una persona a Alcohólicos Anónimos, ni basta anexar a una adicta a las drogas en un lugar donde seguramente la van a violar, ya que los grupos de Alcohólicos Anónimos, y organizaciones que reciben a drogadictos nadie los regula, actúan libremente incluso abusando los derechos de las personas adictas tratándolos mal, golpeándolos, usándolos para sus fines personales, los mandan a pedir dinero para supuestamente rehabilitar a las personas, siendo que el gobierno tiene fondos económicos para este tipo de situaciones, solo es cuestión de pedirlo con sustento y fundamento, por ejemplo, invitando a las autoridades a participar activamente con las personas anexadas para que vean que están trabajando en beneficio de las personas adictas, las autoridades son cooperativas con quienes actúan de buena fe sin lucrar, lamentablemente, muchas organizaciones lucran con las adicciones de las personas anexadas, no se trata de los anexados, se trata de los bebés que necesitan de una madre que los cuide, de un padre que se rehabilite para proteger a su familia, no se vale abusar de estas personas como muchos lo hacen, el Estado de México tiene organizaciones que operan clandestinamente supuestamente para ayudar a las personas con adicciones siendo que ellos son quienes violan a las mujeres y las golpean, en realidad no ayudan a nadie, más bien los usan.

Gobierno del Estado de cada entidad debe implementar una campaña para detectar mujeres en situación de calle, ayudarlas y realizar una revisión para ver si no está embarazada la mujer, en caso que esté o no esté embarazada, lo más correcto es ayudar a estas personas para fortalecerse mediante ayuda psicológica y anexándolos en hospitales de gobierno para desintoxicarlos y rehabilitarlos, hacerles ver un mundo distinto en el que están atrapados, los bebés son nuestro futuro, serán empresarios, profesionistas, personas de respeto y provecho a la sociedad, el hecho de que un bebé sea hijo o hija de una persona adicta no quiere decir que se le va a criminalizar o en las escuelas le harán bulling, claro que no, a ellos hay que protegerlos, hay que impulsar a los hijos de personas adictas a las drogas para que a futuro no sean agresivos ni sufran de hiperactividad ni de la indiferencia de la gente en general, en primer lugar, el primer paso lo debe dar las autoridades de los tres niveles de gobierno para ayudar a las personas en situaciones de calle, estas personas sufren de acoso por parte de vendedores ambulantes, comerciantes y personas que pasan al lado de ellos, los tratan mal sin saber el motivo, se respeta que las personas no quieran saber de los problemas de los demás teniendo los suyos propios, pero, somos seres humanos que nos debemos ayudar unos a otros, es más fácil que una persona en situación de calle te sea fiel en el trabajo y como amistad, que las personas que te rodean diariamente en casa, la escuela y el trabajo, ya que las personas en situación de calle han sufrido y desean una estabilidad, no la encuentran y siguen en la calle sin que nadie les ayude, hay que apoyar a estas personas, son valiosas como cualquiera de ustedes, tienen los mismos derechos y respeto, no hay que explotarlos ni tratarlos mal, hay que ayudarlos, avancemos como lo que somos, seres humanos unidos y solidarios, demos agua y comida a personas en situación de calle, darle una moneda tal vez no es para drogarse, sino para trasladarse en algún transporte y llegar a otro punto, o tal vez desayunar algo, comer o cenar, no hay que practicar la envidia ni el egoísmo, como tampoco hay que abusar de las personas en situación de calle de las mujeres robándoles a sus hijos o comprándoselos, esto es un delito y se paga con pena privativa de la libertad, mejor ayudar a anexar correctamente a la mujer que tenga problemas de alcohol y drogas, cuidar de sus hijos mientras se rehabilita, visitarla para que cargue a su bebé que dejó para que eso le de fuerzas y animo de salir adelante, no abandonen a las personas en un anexo y se quieran quedar con sus hijos, no es correcto, no es sano y es algo totalmente inhumano, no practiquen ni hagan cosas que no les gustaría que les hagan a ustedes, las organizaciones civiles sin apoyo gubernamental han apoyado mucho, son ángeles para muchísima gente pues se acercan para brindar ayuda, comida y abrigo, estos tiempos son de frío y los bebés de personas en situaciones de calle deben estar bien, apoyemos dándoles un techo, comida, un trabajo, apoyo para que se recuperen de las drogas y el alcohol, no abusen de estas personas, son seres indefensos pues a veces su mente no está bien y eso los hace vulnerables, como sociedad estamos comprometidos para ayudar a nuestros semejantes no importando si son familia o no, todos, absolutamente todos merecen respeto, cuidemos de ellos y de sus bebés, son personas que no se defienden por si solos, necesitamos gobernantes con valores comprometidos y con ganas de ayudar a sus gobernados, no importa si ellos no votaron electoralmente, tienen los mismos derechos constitucionalmente hablando, no golpeen a las personas en situación de calle, ellos están totalmente indefensos en todos los aspectos, APOYEMOS A LA GENTE EN SITUACION DE CALLE POR ELLOS Y SUS HIJOS E HIJAS.