Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Educación en México

El sistema de educación en nuestro país se sustenta en el sistema educativo mexicano, cuyos niveles son, educación inicial, básica, media superior y superior, el manejo de la educación es responsabilidad de cada Estado, por ejemplo, el presidente del país dio la orden que ya deben empezar a ir a las aulas físicamente los jóvenes de ciertos Estados, lo anterior, pasando por encima de la autoridad de los gobernadores, no se respeta la autonomía, los gobernadores saben de antemano que los estudiantes se deben vacunar para evitar contagios, sin embargo, solo a los maestros se les permitió vacunarse, hay que reconocer que en México la educación es insuficiente, existe desigualdad y es muy difícil de medir, no todos reciben educación de calidad, únicamente quienes pagan escuelas particulares, esto no quiere decir que los maestros son malos impartiendo clases en escuelas de gobierno, ni tampoco voy a faltarle el respeto a los maestros, a los cuales, les debemos los conocimientos que tenemos y aportamos, la calidad de la educación en México es incierta, las autoridades de educación no invierten en la medición de la educación, la mayoría de las autoridades municipales del país prefieren extender permisos para abrir antros y bares, a construir más escuelas y lo más importante, las zonas rurales carecen de la educación, no hay maestros suficientes porque simplemente no quieren impartir clases en escuelas rurales, los jóvenes de zonas rurales pierden el interés de estudiar debido a la falta de acercamiento entre autoridades escolares y las personas de zonas rurales, a escala nacional la educación secundaria que pasa a media superior se pierden millones de alumnos matriculados en escuelas públicas, no todos llegan, de hecho, las plantillas de docentes de primaria y secundaria ni siquiera están completas, en primaria y secundaria hay de 35 a 55 alumnos por docente, siendo que debe ser 13 alumnos por docente, no contando que la mayoría de las escuelas primarias de nuestro país no tienen computadoras, 1 de cada 10 escuelas tienen computadoras, y eso, de modelos atrasados, en escuelas secundarias son contadas las que tienen una cierta infraestructura adecuada y bebederos, y, 3 de cada 100 instituciones no tienen sanitarios, y en la repartición de libros de texto gratuito, estos, n ose reciben oportunamente, sino 4 a 8 semanas después, todo lo anterior, hace que la educación sea insuficiente.

Con alumnos medios preparados el futuro de México es incierto y cada vez peor, los legisladores de educación no realizan ningún estudio para poder proponer y mejorar las leyes de educación, solo se basan en la Constitución Política de nuestro país de que la educación básica es gratuita, pero no miden la gravedad del asunto de millones de alumnos que dejan de acudir a sus centros escolares, a las autoridades educativas solo les interesan las actividades políticas, se debe hacer una revisión mediante una empresa externa para verificar lo que le hace falta a cada escuela de todos los niveles, de hecho, se debe reactivar las guarderías para madres solteras, nunca se debieron haber cerrado, fue un duro golpe para las madres solteras en todo el país, los libros de texto gratuito deben ser de mejor calidad, están elaborados con hojas muy corrientes, se debe destinar a la educación un presupuesto más que considerable, quienes salen perdiendo en todo esto son los estudiantes, dando como resultado que la educación recibida en escuelas de gobierno es de muy mala calidad en todo nuestro país, hay que tomar en cuenta que los docentes deben acudir a los programas de capacitación y no lo hacen, al menos, un poco más del 45 %, los maestros en pruebas de exámenes no los pasan, y en relación a los alumnos, 1 de cada 25 son sobresalientes en matemáticas, es por ello que, el acceso y ejercicio efectivo del derecho a la educación está ligado con otros derechos sociales en México, los estudiantes casi no preparados tienen pocas probabilidades de accesar a un trabajo bien remunerado.

Nos enfrentamos a la necesidad de construir un México más libre, justo y próspero, el cual, forma parte de un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante, de hecho, de no haber hecho para atrás la Reforma Educativa se hubiera tenido la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano y por ende, nuestra gran nación, alcancen su máximo potencial, se trata de que la educación básica y media superior además de ser laica y gratuita, sea de calidad e incluyente, ahora bien, independientemente de su entorno de los niños y jóvenes el Estado debe garantizar el acceso a las escuelas de niños y jóvenes, avanzar hacia las zonas rurales es lo mejor, en todos los rincones de México debe construirse aulas para los niños, niñas y jóvenes, su derecho está más que garantizado, el origen étnico o de género no tiene nada que ver, ni es motivo para que ellos no tengan acceso a la educación.

Bien, el propósito de la educación básica y media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México, en pocas palabras, personas que tengan la motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestos a mejorar su entorno social y natural, y para ello, se necesita también la voluntad de legisladores comprometidos a mejorar el sistema educativo nacional, autoridades comprometidas y que evalúen planteles escolares, docentes y alumnado, por un México mejor.