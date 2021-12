Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Apoyo a los indígenas del país

En nuestro país se respetan los derechos de todas las personas, incluyendo a los indígenas, ellos también tienen sus derechos, en las poblaciones indígenas de nuestro país hay niñas y niños que incluso el día de mañana serán los futuros gobernadores y dirigirán a México como ellos lo decidan, es por ello muy importante tener valores, estar muy bien capacitado, estudiar, comer bien, tener un trabajo digno y que la economía fluya, hay un personaje que ha apoyado muchísimo a los indígenas del país, es el Lic. Luis Fernando Escamilla, quien es el actual Coordinador General de Pueblos Indígenas, él indica que nuestros pueblos son las raíces que sostienen el tronco de nuestra sociedad, y, que en ocasiones este tronco social se olvida de donde provenimos, y eso es cierto, hay que reconocer que esas raíces nutren con su conocimiento y cultura las semillas de las futuras generaciones, es por ello, que el Coordinador de Pueblos Indígenas del país Luis Fernando Escamilla presentará en fechas próximas un método constructivo el cual beneficiará no solo a las comunidades indígenas, sino a las personas en general de nuestro país, en el cual se realizará por medio de capacitaciones para crear escuelas, viviendas, almacenes, tanques de agua, mercados, etcétera, todo lo que realmente se necesita.

Es una tristeza muy enorme ver que las niñas y niños toman clases bajo un árbol en comunidades alejadas, son condiciones no aptas para que se preparen y ayuden a futuro a sus comunidades a salir de la pobreza extrema incluso en la que ellos han vivido, ¿de qué sirve tener representantes indígenas en la Cámara de Diputados si realmente no se acuerdan de las comunidades más alejadas?, no se trata de legislar para unos cuantos o para un Distrito Electoral, se trata de legislar en general para todas las personas de nuestro país, incluso hay regiones urbanas, suburbanas, rurales e indígenas que carecen de agua, muchas personas no tienen donde almacenar el agua que llega a cuenta gotas y se vuelve a ir y tarda hasta 4 días para que vuelva a haber agua, no todos tienen la economía para construir un tanque de agua por el material que cuesta muy caro, la mayoría de las comunidades indígenas no cuenta con ollas de captación de lluvia para la concentración de aguas que tanto necesitan, y es que, hay que reconocer que nuestros pueblos son el corazón de nuestro país y es nuestra obligación ayudar al desarrollo de la gente aprendiendo y compartiendo los conocimientos, es por ello, que, el Estado de Colima será la sede nacional para convocar a todos los indígenas del país con el objetivo de capacitarlos por medio del Coordinador General de Pueblos Indígenas para este 21, 22 y 23 de enero de 2022, el lugar será en la comunidad de El Terrero, Minatitlán, Colima desde las 10 de la mañana, el objetivo es apoyar directamente a los indígenas del país, dentro de las capacitaciones se tocaran los siguientes temas, el almacenamiento de agua, a una comunidad de 150 a 200 personas indígenas se le puede construir un almacén obviamente con mano de obra de la región el cual tendría 50 metros por 3 metros de profundidad, la ventaja del almacén es que no contaminarían el medio ambiente y es algo que estaría al alcance la población de todo el mundo, obviamente en dicho almacén también se podría captar agua de lluvia, relacionado al tema de la vivienda, México está un poco atrasado en este rubro, ya que tan solo en la zona lacandona de Chiapas, muchas personas indígenas literalmente viven debajo de los árboles poniendo varas y lonas usándolo como lugar para dormir, ya que no cuentan con casa, el gobierno no ha llegado a esas zonas para poder ayudarlos, precisamente este tema es uno de los más esperados por los capacitadores de los Pueblos Indígenas, ya que hay petición de aproximadamente 200 mil indígenas de Chiapas para recibir capacitación y como construir sus casas, esto sería de mucha ayuda, de igual manera, es importante la creación de pequeñas centrales de abastos en las comunidades, es como mercados, pero para que los productores del campo concentren sus productos y los ofrezcan directamente de la tierra a la mesa, incluso, muchas personas que quieran invertir en otros Estados pueden llegar a estas centrales de abastos en pequeño y poder hacer negocios con los productores, comprar al mayoreo y concentrar la economía en la región, esto sería estupendo, ya que la economía de esas regiones subiría considerablemente sin ningún intermediario ni presionarlos para que los indígenas vendan más barato su producto, no se trata de casi regalar el producto, se trata de vender bien y ganar lo que es, con estas construcciones de centrales de abastos en pequeño las personas ya no saldrían a vender sus productos ni andar sufriendo en las ciudades arriesgando que les roben las mismas autoridades bajo el pretexto de los “decomisos”, muy buena y acertada idea del Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas, Luis Fernando Escamilla, ya que también se pueden fabricar pequeñas bodegas donde la gente pueden meter sus bultos de productos, herramientas u otros productos para resguardarlos de la lluvia, incluso, dentro de las capacitaciones viene la construcción de potreros hasta armar una plaza de toros, esto es totalmente impresionante, muchísima gente va a salir beneficiada, algo que si es importante y poner mucha observación es la construcción de escuelas en zonas rurales e indígenas, y algo más aun, es que el Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas quiere enseñarles a los productores indígenas lo que es la coordinación logística, realizar negocios internacionales, como poder comercializar y llevar hasta su destino final sus productos los mismos productores, de hecho, de darse las capacitaciones a indígenas de otros países, México sería el líder mundial en capacitaciones a pueblos indígenas, de hecho, México iría a la Vanguardia en tema de capacitaciones para otros países, Guatemala y Belice han felicitado al Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas y han comentado que tienen una gran admiración por México y están sumamente agradecidos por la información brindada comentando que ellos comunicaran a las demás personas tan valiosa e importante capacitación, es importante añadir que los indígenas mexicanos han aportado mucho para el desarrollo de nuestro país, existen manos trabajadoras en ellos y es en lo que no nos damos cuenta, de su gran trayectoria y lo mucho que han aportado a nuestra nación, en lo personal, espero que Gobierno Federal y Diputados Federales de la Comisión de Pueblos Indígenas aporten mucho a esta hermosa gente, repito, no se trata de legislar únicamente para su Distrito Electoral, hay que saber legislar, yo espero que la Diputada Federal Irma Juan Carlos haya aprendido algo a lo largo de 3 años al estar frente de una Comisión tan respetuosa y delicada como es Pueblos Indígenas, espero haya dejado atrás esos pensamientos de solo gobernar para unos cuantos, y también espero que se haya deshecho de personas que ni siquiera saben atender a quienes la buscan, mi más alto reconocimiento a un hombre que no pertenece a ningún gobierno y que apoya a los indígenas del país con sus amplios conocimientos en diversas áreas, al Lic. Luis Fernando Escamilla, mis felicitaciones porque ninguna autoridad ha puesto sus ojos en esta gente humilde y muy valiosa, mis más altos respetos a quienes han aportado mucho para que nuestro país avance.