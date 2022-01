Asesoría Legal  / Julio César Zamudio

Policías, Protección Civil Y Bomberos

No todos los policías son malos elementos, hay que quitarnos ese tabú y dejar de ofender a los oficiales de policía, tal vez haya algunos cuantos, pero no todos son iguales, de hecho, tengo amigos policías hombres y mujeres y mis respetos para ellos, he visto que también tienen problemas como cualquiera de nosotros en casa, tal vez hay quienes abusan del ejercicio de sus funciones, pero no hay que generalizar, no debemos por ningún motivo promover el odio ni venganza en contra de quienes cuidan el orden público, tal vez haya quienes tengan una mala experiencia con algún policía, solo hay que recordar que no todos son iguales, ellos merecen respeto y por lo tanto, nosotros como ciudadanos tenemos el deber de no alterar el orden público, incluso, también no nos debe interesar lo que otros hagan o no hagan, debemos llevar una vida ordenada y correcta, debemos poner nuestros esfuerzos en nuestros hijos e hijas fundando valores en ellos y ellas, los policías de seguridad pública y los policías viales merecen respeto y debemos también incluso, respetar los señalamientos viales, los colores de los semáforos es importante respetarlos, enseñar a nuestros hijos a que no debemos pasarnos un alto porque si no ocasionamos un accidente, los policías también tienen familia, y de hecho, sus familias son los que están más vulnerables que nosotros ya que ellos son los que más peligran sus vidas y nosotros ni las gracias les damos por solo ese hecho, no debemos burlarnos de un policía de seguridad pública ni tampoco de los policías viales, todos, absolutamente todos merecen respeto, hay que enseñarles a nuestra descendencia el respeto hacia los demás, hacia nuestras autoridades, no hay que enseñar ni sembrar el odio porque eso no es bueno, hay policías que son héroes pues ayudan a los demás y eso no lo vemos, solo vemos lo malo, lamentablemente es el pensamiento mexicano y es lo que debemos erradicar, los malos pensamientos.

Protección Civil y Bomberos también hacen lo que pueden, incluso, a los que menos ha apoyado el gobierno es a los bomberos y a protección civil, de hecho, Mercadotecnia de México ha evaluado las actividades de protección civil y bomberos de varias Entidades del país, a nivel nacional es para personas con iniciativa, pero, si de manera personal no te interesa ayudar, si no cuentas con la disciplina de aprender por ti solo y superarte, entonces, Protección Civil no es para ti, a diversos directores de protección civil de varios Estados del país se le han hecho llamadas y enviado mensajes para evaluar su trabajo, algunos quedaron reprobados, otros más o menos con una calificación intermedia de 5 a 6, y otros más calificación de 8 a 10 por su atención a las llamadas y mensajes así como a sus actividades y en lo que ellos también han expresado a los diversos medios de comunicación, la evaluación indirecta fue en diciembre de 2021 y enero del presente año, los presidentes municipales de Campeche, Yucatán, Veracruz, Morelos, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Chiapas, Sinaloa, Estado de México, Colima y Chihuahua serán evaluados indirectamente por Mercadotecnia de México, una vez evaluados expondremos en los principales medios de comunicación el actuar de cada uno de los presidentes municipales, ya que su actuar es importante para la población en general, tal como es en las materias de salud, obras, infraestructura municipal, turismo, deporte, ecología y la recolección de basura, el actuar de cada presidente se expondrá a los Gobernadores de su Entidad y al Congreso Local de cada Estado, en materia de salud para los Estados de Yucatán, Sonora, Jalisco, Michoacán y Chihuahua están atrasados, no hay vacunas para bebés y niños de año y medio, están totalmente escasos de medicamentos y vacunas para bebés así como una mala administración y metodología en las vacunas contra el Covid.

Lo que Protección Civil debe hacer es lo siguiente, siempre atento a lo que acontece a su alrededor, mandar a hacer volantes o folletos para que se vea actividad de protección civil y que la población en general vea ese acercamiento, que pongan a trabajar a las personas que trabajan para protección civil, en los folletos debe ir información de que se puede evitar en casa, comercios y empresas en general, que es lo que hay que evitar para que no haya incendios ni fugaz de gas, en pocas palabras hay que aplicar las disposiciones de la Ley en la materia, en relación a los bomberos hay que tener suficiente equipo para el combate de incendios y desastres, hay que asesorar a la comisión edilicia competente para la elaboración de Atlas de riesgo del municipio donde residen, de hecho, los regidores de los Ayuntamientos deben trabajar y no nadamas cobrar sin hacer nada, se les escogió como autoridades, no para cobrar y no hacer nada, eso los convierte a los regidores en unos holgazanes, no presentarse nadamas a juntas de cabildo y a cobrar, sino a desempeñar su trabajo por el que se les paga, no sean holgazanes, son empleados del Ayuntamiento, no unos aviadores, los de protección civil, bomberos y la policía deben acudir a las empresas, asociaciones y organizaciones autónomas para asesorarlos y organizar grupos de voluntarios, trabajar coordinadamente con los jóvenes estudiantes y hacer de ellos personas de bien, capacitarlos y tal vez a muchos de ellos les guste pertenecer a estas actividades nobles, de igual manera, hay que atender de manera pronta las llamadas y mensajes que se les haga para cualquier contingencia de carácter natural o accidental, así como también es importante participar activamente en las personas que crean lotificaciones para que no instalen cables de luz erróneamente, así mismo, hay que ayudar y colaborar con las autoridades federales, estatales y municipales en los asuntos que requieran, respetando estrictamente la esfera de su competencia, hay que trabajar en coordinación con la población en general, pero aún más, en dirigir, controlar y llevar a cabo las actividades que tiene cada municipio en materia de protección civil, bomberos y policía.