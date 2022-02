Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Tercera opción de movilidad terrestre

Siempre y en todo momento debe existir una tercera movilidad terrestre del transporte público, esta se llama, mototaxis, las zonas suburbanas de las ciudades grandes, medianas y chicas del país están totalmente abandonadas, no hay transporte, las concesiones del transporte público de urbanos los concesionarios las trabajan donde quieren no donde haya falta de servicio, Mercadotecnia de México está realizando varios estudios en el país en el cual el resultado hasta ahorita desde que inició el año es de que hay una mala calidad de transporte público, de hecho, en la mayoría de las ciudades los titulares de Movilidad de cada Estado no realizan convocatorias para entregar más concesiones de taxis y urbanos, entonces, en caso que entren las mototaxis sería muy bien para las zonas suburbanas donde de plano no hay servicio de taxis ni urbanos, Mercadotecnia de México va a solicitar por municipio en todo el país mínimo de 1 a 3 concesiones, si tomamos en cuenta que hay 2,471 municipios, entonces, pediremos el doble o hasta tres veces más de lo proyectado para lograr cubrir correctamente el servicio, tan solo Mercadotecnia de México propiedad del Lic. Julio Cesar Zamudio desea adjudicarse un poco más de 1,250 concesiones del transporte público únicamente en taxis, mas aparte 1,250 concesiones más del transporte urbano, 1,650 concesiones de Autotransporte Federal, y 1,300 concesiones de mototaxis, la finalidad es brindar un mejor servicio y capacitar a los choferes en todas las materias, mecánica, primeros auxilios y atención al usuario, pero antes, solicitar el proyecto de chatarrizacion, ya que miles de unidades de transporte foráneo son chatarras y aun así varios titulares de autotransporte federal de un sinfín de Estados del país les permiten trabajar, así como también hay chatarras rodantes en varias ciudades grandes como transporte urbano local.

La tercera opción de movilidad es ingresar mototaxis a lo largo y ancho del país ya que deberían trabajar de forma regular y legal, registrarse ante la dependencia de Movilidad de cada Estado y actualizar el servicio con una aplicación para mototaxis, de hecho, en los próximos días se va a presentar a 3 Congresos Locales la nueva opción de movilidad, es algo que debe beneficiar a los usuarios, una ciudad por grande que sea no debe dejar de dar servicio a temprana hora, lo que hace la movilidad es el transporte público, de ahí depende la economía de cada región, es importante estar observando y evaluando al transporte público local y foráneo para mejorar el mismo, sin embargo, no maquillar datos es importante, sino dar datos reales y exactos, lo importante aquí es para que el mismo titular de Autotransporte Federal incluso tenga datos exactos, estudios y evaluaciones para poder presentar Iniciativas en Proyecto de Decreto en beneficio de la movilidad, hay que tener más visión, no critico a los titulares de Autotransporte Federal pero en realidad su trabajo es pésimo y falto de iniciativa y visión, parece que les interesa más los actos corruptos que avanzar en la movilidad, el ejemplo son los miles de camiones chatarras que andan circulando dentro y fuera de las ciudades, hay que cambiar la movilidad, hay que mejorarla, las personas en general deben tener una tercera opción de movilidad y son los que deben salir beneficiados, de hecho, para que los usuarios se sientan más seguros se debe ya usar en general taxis, urbanos, mototaxis y autobuses foráneos el sistema de pago inteligente como es la tarjeta que se da en el metro de la CDMX, Guadalajara y Monterrey, hay que hacer una evaluación en general para que los millones de personas que dependen diariamente del transporte público salgan beneficiados, incluyendo las personas discapacitadas, de la tercera edad y estudiantes, únicamente las evaluaciones al transporte público es lo que va a decidir qué hacer a futuro, de igual manera hay que llevar un buen control de tráfico, hay que estar revisando continuamente los semáforos y cambiarlos con frecuencia o darles mantenimiento seguidamente, en relación al sistema de pago inteligente hace que la delincuencia baje, ya que los usuarios son asaltados en transporte público y nadie hace nada, es más, varios choferes del transporte público del Estado de México están de acuerdo con los asaltantes que suben a las combis y microbuses que por lo regular son los más asaltados, los dueños o concesionarios se niegan a mejorar el transporte público, no quieren invertir en cámaras de circuito para grabar los rostros de quienes asaltan las unidades de transporte público, incluso, han violado mujeres y todo queda en impunidad, choferes de microbuses y unidades Van del Estado de México y sus cómplices han violado mujeres, y todo porque los concesionarios no registran a sus choferes a Movilidad para tener un registro real y legal, las dependencias todo le permiten a los transportistas del país de urbanos y unidades Van, es por ello que, Mercadotecnia de México va a pedir que les retiren las concesiones a los urbaneros y se las proporcionen a Mercadotecnia de México, sustentado en los estudios y demandas en contra de los viejos socios concesionarios, hay que iniciar un programa de chatarrizacion, retirar totalmente las unidades chatarras, así como ya no permitir el acceso a la Guardia Nacional ni ninguna corporación policiaca de que revisen los autobuses ni ninguna unidad de transporte público porque solo se dedican a acosar a las mujeres y a los usuarios en general, los policías abusan en el ejercicio de sus funciones, los policías del Estado de México encabezan la impunidad, se les permite parar unidades del transporte público y acosan a todo usuario del transporte público, incluso han acosado a las mujeres y nadie dice nada porque los señores son policías, son unos abusivos, eso es lo que son esos señores, nadie les pone un alto, los mismos funcionarios les tienen miedo, hay que revocar las funciones de los policías, es otro el desempeño, no estar acosando a los usuarios, hay que mejorar la movilidad, y eso conlleva eliminar a la policía de las centrales de autobuses que solo cosan a los pasajeros con detenciones arbitrarias y falsas, hay que eliminar que dejen de estar parando a los autobuses, y mejor en lugar de estos abusivos, hay que ponerle tecnología de punta a los camiones para que los usuarios viajen con calma y seguridad, porque con los policías todo es inseguridad y esto va con dedicatoria al Estado de México, porque en ningún Estado del país los policías molestan a los usuarios, solo en el Estado de México se observa tal situación, el cual, es el más inseguro del país.