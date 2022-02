Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Derechos de los Pueblos Indígenas

Atinadamente el Diputado Alfredo Vázquez Vázquez fue el anfitrión de un importante Foro realizado en la CDMX llamado; “Los derechos de los Pueblos indígenas en México”, a 26 años de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, estando presentes algunos Diputados Federales y Senadores, cada quien expuso su punto de vista, en donde se habla sobre que se respeten los derechos de los indígenas, hay que reconocer que el Diputado Alfredo Vázquez Vázquez ha apoyado mucho a los pueblos indígenas, los foros son buenos porque aportan y unifican a los legisladores en apoyo a los pueblos indígenas, de hecho, los pueblos indígenas tienen derecho a la igualdad, tan solo decir que son personas indígenas, no quiere decir que son menos que los demás, claro que no, tienen los mismos derechos y oportunidades que los demás miembros de la población, para ellos no debe haber discriminación ni obstáculos, de hecho, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) al menos su director general, no sabe el lugar que ostenta, ya que Mercadotecnia de México le realizó una pregunta y no supo ni contestar, se le respeta a ese personaje su postura, pero antes, se le debe capacitar y abrir bien los ojos ante lo que la nación tiene en materia de Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas están en todo el país, y el diputado Alfredo Vázquez tiene una visión muy amplia y sabe lo que cada pueblo indígenas necesita, muy bien por él y felicitaciones por el foro realizado con fecha miércoles 16 de febrero de este año, el titular del INPI debe saber, si no sabe, por este medio lo ilustraré, nuestro país México es uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística, se habla alrededor de 68 lenguas indígenas y muchísimo más con las variantes, también hay lenguas de señas, de hecho, el 21 de febrero es, el día internacional de la lengua materna, lo anterior, desde el año 2000, hay que promover la reflexión y la movilización a favor de la diversidad lingüística y de las lenguas del mundo, todos deben contribuir, el INPI debe promover en todo el país los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, miles de personas indígenas de Chiapas, Oaxaca y otras entidades se van al norte del país debido a que hay falta de trabajo, a los que se desplazan también hay que protegerlos, no hay que permitir que las lenguas maternas entren en peligro de extinción, lamentablemente, cada dos semanas desaparece una lengua que se lleva consigo todo un patrimonio cultural e intelectual, al parecer el INPI no realiza correctamente su trabajo debido a la falta de capacidad de quienes la encabezan, ya que el Instituto es la autoridad en asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, el cual, tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, se debe garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, lamento decir que hay muchas comunidades y pueblos indígenas a lo largo del país que están en total abandono, no cuentan con transporte público, vivienda digna, agua potable, trabajo ni salud, en el primer punto que es el transporte, Mercadotecnia de México que preside el Lic. Julio Cesar Zamudio puede ofrecer el servicio de transporte público a un precio accesible en apoyo a la economía familiar, ingresar transporte en todo el país, obviamente primero se realiza un estudio para evaluar la falta y necesidad del transporte público, lo anterior, en colonias populares de ciudades grandes y medianas, de igual manera en poblaciones indígenas de todo el país, mínimo 12 unidades de transporte público por municipio para que se cubra las necesidades de transporte público en todo el país por Mercadotecnia de México, tan solo en Chiapas se busca alrededor de 165 concesiones de transporte público local para zonas de la frontera con Guatemala, y, 250 concesiones federales para traslado de personas del sur al centro del país, 325 concesiones federales de la zona norte para traslado de personas del norte al centro del país, el precio sería accesible ya que hay personas de escasos recursos, se debe tener una buena movilidad para que la economía de cada región tenga movimiento, ya que los pueblos indígenas tienen derecho al desarrollo, ya que se puede decidir respecto a las prioridades del desarrollo, y será en la medida que afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y las tierras que ocupan, además de estos derechos mencionados, también los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la identidad cultural y social, ellos merecen el reconocimiento y protección de sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales, de igual manera tienen derecho a un trabajo digno, hay que coordinarse con empresarios y los 3 órdenes de gobierno para abrir fuentes de empleo, de la misma manera tienen derecho a la educación, en primer lugar, se debe tomar medidas educativas en todos los sectores de la comunidad, a fin de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a los pueblos indígenas, al menos en nuestro país está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, preferencias sexuales, estado civil entre otros, sin embargo en México es letra muerta, se debe tener espíritu de cooperación para concretar acuerdos del plan de justicia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se debe involucrar más en los derechos de pueblos indígenas, ya que estos últimos, tiene derecho a la libre determinación, en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, además, ellos tienen el derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura.