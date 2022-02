Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Despido Injustificado

Muchas empresas se dedican a renovar contrato cada mes o cada 3 meses, lo anterior, para que sus empleados no generen antigüedad, cuando son despedidos injustificadamente por lo regular no les dan absolutamente nada, sabiendo los empresarios o encargados de las empresas que a sus empleados con esas actitudes los dejan en desventaja económica, la mayoría tiene familia que mantener y dejarlos en desventaja económica sería muy difícil sustentarse en lo que se consigue otro trabajo, también pasa que cuando una empresa atraviesa un mal momento económico se ve obligada a recortar personal, pero, para poder hacer ese paso primero tiene que verificar los pros y los contras mediante la Ley Federal del Trabajo para no violar sus derechos laborales de las personas, hay que tomar en cuenta que cuando los trabajadores son despedidos sufren efectos negativos en sus finanzas personales al verse alterado su control de gastos, por Ley cada persona que sufre un despido injustificado tiene derecho a tres meses de salario por concepto de indemnización Constitucional, así mismo tiene derecho a la prima de antigüedad, el cual consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio prestado, de igual manera el pago de las partes proporcionales que son aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, también a las prestaciones que hayan generado y que no se hayan cubierto aún, en caso que no le interese el pago de las prestaciones mencionadas, tiene derecho a que le reinstalen de inmediato con los mismos términos y condiciones que el trabajador despedido venía desempeñando, todas las prestaciones que acabo de comentar están fundamentadas en los artículos 48, 87, 79, 80, 162 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se es despedido injustificadamente cuenta con dos meses para demandar a su patrón o la empresa por dicha acción, esto, a partir del día siguiente en que haya ocurrido el despido injustificado de acuerdo al artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, de hecho, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de su municipio puede solicitar que se le reinstale o que se le indemnice por tres meses constitucionalmente.

Varias oficinas de Junta de Conciliación del país están coludidos y de acuerdo con los patrones y no con los trabajadores, lamentablemente muchos trabajadores salen perjudicados por la nula comunicación entre la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y los trabajadores, los trabajadores cada vez más salen perjudicados, ellos tienen una familia que mantener, sus salarios son muy bajos pues nuestro país está por debajo de Guatemala y de Ecuador, en el segundo país está dolarizado y no tienen moneda propia, aun con ello dudo que haya una mala economía en Ecuador, en Guatemala el Quetzal cuesta más caro que el peso mexicano, de hecho nuestro país es el que tiene jornadas largas de trabajo y salarios bajos, en México no es bien apreciado el trabajo de las personas, por lo regular trabajan 44 horas a la semana, de hecho, existen cientos o miles de empresas donde incluso existe explotación laboral en menores de edad y lamentablemente no es sancionado porque las autoridades laborales solo hacen trabajo de oficina, no de campo y eso perjudica muchísimo a los millones de trabajadores, se debe revisar la Ley Federal del Trabajo y muy probablemente trabajar coordinadamente entre trabajadores y la Procuraduría Federal del Trabajo, hay que blindar totalmente los derechos laborales de las personas y no permitir que se viole la Ley Federal del Trabajo ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son muchos los derechos que los trabajadores tienen y pocas personas la conocen, de hecho, tan atinada es mi palabra que puedo comentar que los mismos empleados de Conciliación ni siquiera conocen el 100 % la Ley Federal del Trabajo, es grave la situación debido a que las personas se ponen en sus manos y creen en ellos, es desesperante la situación laboral legal en México, todos los trabajadores en nuestro país tienen derechos laborales.

La mayoría de las empresas y patrones informales desconocen la Ley Federal del Trabajo y es por ello que la violan, aun, cuando tienen un abogado en la empresa para que los asesore en materia laboral, éste, por quedar bien con el dueño de la empresa hace hasta lo imposible para que los trabajadores despedidos pierdan sus derechos y no les paguen absolutamente nada, o bien, les paguen una cantidad baja que ni siquiera llega a la palabra finiquito cuando una persona se da de baja por si sol, esto último es otra historia, las mujeres que trabajan para empresas o patrones informales son acosadas sexual y laboralmente, al quejarse con sus jefes directo o sus patrones lamentablemente encuentran la misma respuesta, el acoso, siempre los hombres abusan del ejercicio de sus funciones y puestos jerárquicos, de hecho, se debería legislar para que todas las mujeres egresadas de todas las universidades públicas y privadas no presten servicio social en ninguna empresa ya que son acosadas por hombres abusivos que en todos los trabajos hay, estos sujetos depravados y criminales se encuentran trabajando en las oficinas de gobierno como también en la iniciativa privada, las universidades de nuestro país lamentablemente está compuesto por maestras y maestros que solo siguen un protocolo, de hecho, son ignorantes, y es que, cuando una alumna pone su queja en la universidad que la mandó por lo regular las secretarias de las universidades públicas y privadas se toman atributos que no les corresponde y que solo le compete tomar decisiones a los rectores, las universidades públicas y privadas deben ser evaluadas constantemente y evaluar la calidad de la educación que brindan y la comunicación que tienen entre alumnos y maestros, ya que, hay maestros que también son unos acosadores, me refiero a evaluar, estudiar, proponer y reformar la Ley Federal del Trabajo y proteger totalmente a las mujeres que son acosadas en sus centros de trabajo, así como también reformar y someter a todas las universidades del país para que ya no manden a las alumnas a prestar servicio social a las universidades, sin embargo, ese tema causa pereza en los diputados y diputadas porque ni siquiera leen, es la verdad, se debe legislar duramente para proteger la integridad física y emocional de las mujeres en nuestro país, ya estuvo bueno de tanto acoso y abusivismo de hombres criminales acosadores y violadores de mujeres, eso, se debe sancionar duramente contra la empresa para retirarles permisos y concesiones como también a universidades que hagan caso omiso a las alumnas, de hecho, me adelanto, Mercadotecnia de México propondrá al Senado y al Congreso de la Unión, reformar la Ley Federal del Trabajo, o más bien, propongo que los diputados y diputadas de todas las comisiones contraten los servicios de los medios de comunicación para que expongan sus propuestas y decir si fueron aprobadas o no, así mismo, lanzar sus campañas de la comisión que encabezan o a la que pertenecen, eso sería formidable, ya que el pueblo sabría más de los legisladores locales y federales.