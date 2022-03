Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Concubinas, amantes y casadas, mismos derechos

Hay hombres que llevan una doble vida, pero las que hacen el trabajo mayormente es la mujer, aun en la actualidad penosamente suelo decir que ellas todavía les lavan, planchan, cocinan, cuidan de sus hijos, hacen los quehaceres de la casa, el hecho de ser hombre no quiere decir que está exento de realizar labores en el hogar, así seas el mas prominente empresario o el mejor profesionista o político, todos, absolutamente todos tenemos que realizar labores del hogar y mas aun cuando hay hijos e hijas para que ellos sigan los mismos ejemplos, hombres de todos los niveles socioeconómicos están por lo regular acostumbrados a que les sirvan sustentándose en que es quien aporta el dinero para el sostén del hogar, las mujeres con quienes se viven en concubinato o con las que los hombres visitan de vez en cuando tienen derecho a ser indemnizadas, de hecho, protección constitucional de la familia debe reconocer la existencia de una gran diversidad de grupos de personas unidas por vínculos diferentes al matrimonio para garantizar derecho a recibir compensación por sus labores, no deben ser vulnerados los derechos de igualdad de la mujer, la protección constitucional de la familia no debe obedecer a un solo modelo, sino a aquellas que también han servido con quienes tienen una relación fuera del matrimonio, las esposas y concubinas son la misma figura legal, los hombres machistas dicen, “mi esposa es la catedral y mis amantes las capillitas”, la respuesta es la siguiente, pues esas llamadas “capillitas” ya pueden exigir sus derechos sobre su pareja aunque él se encuentre casado, de hecho, en septiembre de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que una persona puede ser reconocida legalmente, al mismo tiempo como integrante de un matrimonio y de un concubinato, así mismo puede solicitar parte de los bienes que el concubino tenga de igual forma que la esposa legal, y es que en nuestro país muchos hombres tienen dos o mas mujeres, dos o mas casas donde pueden haber o no hijos, aun y con ello, es importante los derechos de las concubinas, al libre desarrollo de la personalidad, a los alimentos, derecho a la convivencia familiar y la protección a la familia, la ley no puede privilegiar solo una forma de convivencia en pareja, las mujeres que viven en concubinato tienen un problema, no hay como acreditar que vivieron en concubinato durante ciertos años cuando no hay hijos de por medio, cuando se trata de arreglar un asunto de bien inmueble a la mujer se le exige un documento de concubinato, el cual solo puede ser extendido por un impartidor de justicia y no por una presidencia municipal, lo mismo pasa cuando un hombre abandona a una mujer con la que no está casada, esta tiene derecho a exigir pensión alimenticia presentando pruebas documentales y otras probanzas obviamente, lo anterior, para acreditar los años de concubinato, hay ocasiones en la que las demandas no proceden porque cierta persona está unida en matrimonio, pero los derechos son los mismos, lo que si se debe considerar es que los Tribunales Colegiados deben indicar que no es obligatorio el matrimonio para la configuración del concubinato, y cualquier mujer que haya vivido años con un hombre tiene derecho a exigir pensión alimenticia, mi pregunta es, ¿Qué pasará con las pensiones, el derecho a los servicios médicos y la repartición de bienes si las concubinas tienen los mismos derechos que las esposas?.

Muchas mujeres que sostienen relación con hombres casados en varias ocasiones son sometidas a que aborten para que la imagen de los hombres no sea manchada, muchas acceden por el “amor” que le tienen a su hombre, hay mujeres que abortan hasta 3 veces, y todo porque prefieren no manchar la integridad del “hombre”, sin saber que ellas, como amantes, tienen los mismos derechos que la mujer casada, ellas son las que no expresan sus sentimientos públicamente, las llamadas amantes son aquellas que los hombres las ven ocasionalmente pero con las cuales también han tenido hijos, estos últimos en materia legal han quedado fuera por temor a ser agredidas por la esposa legal sin saber que tiene los mismos derechos.