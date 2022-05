Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Terminales de autobuses y transporte público

Para decir que eres un empresario del transporte necesitas estar al tanto de las unidades de transporte que tienes a tu cargo y de las que son dueños, siempre tener las unidades en buen servicio, es importante que vayan frecuentemente a revisión, que les hagan alineación y balanceo a las llantas, revisión del motor y revisión en general frecuentemente, debe existir en todo momento comodidad para los pasajeros, muchas unidades del transporte público no son mas que chatarras, y me refiero al transporte urbano local que circulan dentro de las ciudades y municipios medianos de todo el país, así mismo también me refiero a las unidades que circulan en carretera federal de un municipio a otro o de ciudad en ciudad siendo su trayectoria como ruta larga, no me estoy refiriendo a una en específico, Mercadotecnia de México que dirige el Lic. Julio Cesar Zamudio ha realizado un estudio indirecto en varias terminales de autobuses, entre ellas, la central de autobuses TAPO y la CENTRAL DEL NORTE, ambas de la Ciudad de México, se encuentran en pésimo estado y sus empleados apenas y si saben atender a los usuarios, se detectó que en la central TAPO solo tienen un baño para hombres y damas de uso gratuito, todos los demás sanitarios tienen un costo de 6 pesos, violando con esto el artículo 53 párrafo III de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de hecho, tocante a la CENTRAL DEL NORTE de la CDMX sus instalaciones son viejas, tratan de darle una imagen con locales nuevos e innovadores, pero, los sanitarios de la mencionada central de autobuses no tiene un espacio suficiente, las puertas de los baños tiene una ranura considerable exactamente donde se pega la puerta, el espacio de los sanitarios es muy pequeño, están siempre sucios y en baños de hombres meten a mujeres para hacer el aseo de los mismos siendo que alguien les puede faltar el respeto, los encargados de las centrales de autobuses de todo el país por lo regular son los mismos socios del transporte los cuales, están integrados a un Consejo de Administración de su misma empresa, bien, en relación al transporte público denominado METRO de la CDMX, es el peor servicio otorgado por parte del Gobierno de la CDMX, ya que los vagones del metro se encuentran mal, están sucios, ya casi no se ven las personas que hacen el aseo a los vagones en cada terminal de llegada y salida, los vagones están rallados, los cristales de igual manera, da vergüenza subirse al metro, por mucho que cueste 5 pesos el boleto no quiere decir que van a estar en malas condiciones los vagones, de hecho, en la pandemia ni siquiera se respetó la sana distancia, ya que hasta la presente fecha se ven llenos desde las 5 de la 4.30 de la tarde a las 9 de la noche, los policías que están supuestamente resguardando las instalaciones no saben sus funciones, como también, personal administrativo y operativo de las instalaciones del metro y encargados del mismo no hacen nada por mejorar las instalaciones y tampoco realizan evaluaciones y estudios para verificar el mal servicio otorgado, esto lo vengo diciendo desde hace años y el resultado fue la caída de los vagones del metro de la línea 12 por falta de verificaciones a las líneas del tren, puentes y vagones, como encargados del metro no saben sus funciones, es más, ni siquiera saben por donde empezar, y si esto sigue así, esto se va a llamar el METRO DEL TERROR, las instalaciones son propias y adecuadas para películas de terror, ojalá hagan algo al respecto, aunque lo dudo mucho.

Las centrales de autobuses de Coatzacoalcos, Veracruz fue indirectamente evaluada y está reprobada, se encuentra en abandono por parte de los directivos de las empresas del transporte, los cuales ni siquiera saben que es ser un empresario, la central mencionada debería ser absorbida por Gobierno Federal y decomisarla ya que hay empresas del transporte público federal que no pagan al INFONAVIT ni al IMSS, todas las empresas agrupadas en la central de autobuses de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz deberían ser investigadas y en caso de que adeuden al Gobierno Federal impuestos y pagos a dependencias como las mencionadas se les decomise por completo la Central de Autobuses y se les retire de la misma, porque por sus malas acciones se han vuelto unos infractores de la Ley, la mayoría de los autobuses de transporte público federal de la mencionada central de autobuses son chatarras rodantes que ya no deberían circular, violando con ello los términos que establecen los reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas señalado en el artículo 47 párrafo I de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en los demás Estados es exactamente lo mismo, de hecho, en la CDMX aun se ven prestando servicio de pasajeros en combis de los años 70 y 80, permitiéndolo el titular de Movilidad de la CDMX, convirtiendo la ciudad en un caos y demasiada contaminación al medio ambiente por permitir unidades consideradas chatarras que aun circulen, que pena decir que el programa “Hoy no circula” siga permanente, siendo que hay otras acciones para combatir la contaminación, esto es corrupción, porque de querer, ya se debería desarrollar diversos operativos para detectar, parar y mandar al corralón a unidades chatarras y quitarles las concesiones hasta que no presenten unidades híbridas y nuevas, de igual manera en la Ciudad de Monterrey Nuevo León, el Bronco (ex Gobernador de Nuevo León) permitió alza a las tarifas del metro y de los camiones, siendo esto realmente una agresión a la economía de los usuarios que circulan en los mas de 7 mil camiones chatarras deficientes, y prestan el servicio cuando quieren y a donde quieren, de hecho, Mercadotecnia de México envió a la presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso Local de Nuevo León a la Dip. Lorena de la Garza, los puntos para poder mejorar el servicio y exponerlos, pero, al parecer no le interesa, solo les importa presentar otras propuestas, menos la del transporte, no la estoy criticando negativamente, solo estoy exponiendo de que no hemos recibido respuesta de lo enviado para mejorar el transporte público en Nuevo León, al parecer no hay propuestas ni iniciativas nuevas, o bien, que cambie de su personal administrativo para que la apoye más y no les den evasivas a la gente que los busca, mañana querrán buscar nuevamente el voto y entonces se le recordará su trabajo en la materia del transporte y zonas metropolitanas, de hecho, se debería retirar de circulación de forma inmediata de Nuevo León toda unidad chatarra, y los empresarios que no cumplan con ingresar unidades nuevas entonces, que les retiren la concesión por violar la Movilidad y no respetar el medio ambiente así como una falta de respeto a los millones de usuarios que diariamente abordan las unidades, van llenos, los choferes ni uniformados están y de paso usan un lenguaje vulgar ante los usuarios.

Los Estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Morelos, Estado de México, Baja California Sur y Norte, Puebla y Coahuila están exactamente en la misma situación, para mejorar el servicio de terminales de autobuses y las unidades que prestan el servicio es importante siempre llevar a cabo evaluaciones y estudios que respalden las peticiones de los empresarios del transporte cuando piden incremento a las tarifas, o bien cuando se requiera subsidio al transporte, lo importante es mejorar lo que hay.