Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Feliz Día De Las Madres

Hay madres que se merecen todos los respetos del mundo, pero, también hay madres que han abandonado a sus hijos e hijas, sin embargo, la mayoría de las madres han trabajado muy duro para que a sus hijos no les falte absolutamente nada, esta columna va con especial dedicatoria a la madre de mi hija, Angelita, quiero decirte que tu has llegado a mi vida en el momento mas oportuno e hiciste muy especial cada día de mi existencia, gracias te doy porque eres la mejor madre del mundo, las 24 horas de los 365 días has cuidado de nuestra hija, gracias mi amor por cuidar de nuestra hija, te pido perdón por no estar en estos momentos a tu lado y cuidar ambos de nuestra hija porque sabes que tengo que trabajar y me voy de viaje por varios días, se que tu entiendes muy bien mis actividades y eres consciente de que en la mayoría de las veces no me encuentre en casa por estar trabajando, eres la mejor, las cuido a ambas en base a mi trabajo, te doy gracias por ser paciente con nuestra hija, por estar con ella en cada instante y en cada momento, por cuidarla, amarla y guiarla, gracias mi amor, eres lo mejor de mi vida, eres muy fuerte, a pesar de que este mundo se encuentre lleno de envidias siempre hay que ver lo mejor de la vida, me comprometo a cuidarlas a ustedes, a mis dos amores hermosos, mi hija y tu por supuesto, prometo estar contigo toda la vida para que ambos cuidemos de nuestra hija que nos necesita a ambos, voy a cuidarlas incluso con mi propia vida, prometo que nadie les haga daño porque siempre estaré ahí para cuidarlas, te amo inmensamente porque eres una madre paciente, alegre, llena de mucha vida, fuerte, poderosa y amorosa, gracias mi amor por amar a nuestra hija y cuidarla, gracias por tenerme mucha paciencia, reconozco todos y cada uno de tus esfuerzos, gracias mi amor porque eres la mejor madre, prometo amarte las 24 horas de los 365 días de todos los años.

De igual manera con dedicatoria a quienes han cuidado de sus hijos e hijas, a quienes no los abandonan, a quienes los guían y los aman profundamente, la madre es protectora por instinto, es por ello, que se debe legislar que las madres solteras sigan teniendo apoyos directos del gobierno, que se regresen las guarderías de gobierno, que las escuelas tengan tiempo completo, que se haga un estudio profundo para legislar lo comentado, y es que muchas madres quedan solas en este mundo sin el apoyo de nadie, la mayoría de los hombres dejan mujeres embarazadas pensando que es un orgullo dejar hijos regados por todas partes, creo que no se pensó en las madres solteras cuando desaparecieron las guarderías de gobierno y las escuelas de tiempo completo, se prefiere dar dinero a los NINIS que a las madres solteras que en verdad lo necesitan, las madres que pierden todo apoyo de la familia y de sus parejas son totalmente unas heroínas porque sacan adelante a sus hijos, son ellas las que en verdad sacan adelante a sus hijas e hijos, cuidar de los hijos se necesita paciencia y demasiada, y los padres varones no la tienen, mis mas altos respetos a las madres que sacan las uñas y dientes por sus hijas e hijos, hay que apoyarlas legislando a favor de ellas, que tengan mas apoyos y despensas semanales, no todas las madres solteras tienen el apoyo de sus familias, en general, FELIZ DIA DE LAS MADRES.