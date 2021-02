Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Despliegue de las vacunas debe ser con las fuerzas armadas y Marina

En estos momentos de pandemia se debe hacer uso de la mano de los que siempre han auxiliado al pueblo mexicano en los desastres naturales, las Fuerzas Armadas, ellos tienen una mejor táctica y no dejar todo en manos de civiles las vacunas ya que se va a prestar a cierta corrupción, como por ejemplo, venderlas o simplemente va haber favoritismo, en todo nuestro país sabemos que parte del sistema de salud y su cuerpo administrativo es muy ineficiente, de hecho, la salud de los y las mexicanas están en manos políticas, no en manos de expertos en la salud, son contados los que son expertos en la salud, muy contados, desde directores de clínicas familiares que nunca dan la cara hasta secretarios de Salud de cada Estado que no saben realmente sus funciones y que lo único que saben hacer es política, (no generalizo, porque hay muy buenos doctores y personal médico que aman su trabajo) seguir a alguien para alcanzar el hueso tan deseado en su área y ojalá fuera para bien, lamentablemente no es así y comprobado está con la serie de denuncias que tienen por negligencia y falta de amor a la camiseta en algunos de ellos, lo más correcto y lo más rápido es que las mismas fuerzas armadas salgan a ayudar en esta situación tan grave que está acabando a México, el sistema para registrarse y obtener la vacuna se ha saturado y el sistema falla, las fuerzas armadas pueden hacer el trabajo de campo acompañados del personal médico, sin embargo, lamentablemente los Centros de Salud y las clínicas mandan a campo a recién egresados de las facultades y a su personal médico que ya cuenta con experiencia los descansan bajo el pretexto de que no se vayan a infectar de Covid porque son de la tercera edad, cuando una embarazada va a una clínica le dicen que no hay personal disponible para el parto porque están descansando y evitar contagios, quienes si hacen bien su trabajo sin temor a equivocarse en campo son las enfermeras y médicos militares, se puede tomar de ellos para desplazarlos por todo el país, y que ellos vayan avanzando con el trabajo de campo, también hay Covid dentro de las Fuerzas Armadas, pero, curiosamente no se ha oído de algún caso en ellos, solo en la población civil, ¿Por qué? Porque están resguardados y saben cuidarse, las Fuerzas Armadas pueden contribuir con esa labor por dos cosas, una, porque son honestos y tienen misión y visión y jamás venderían las vacunas porque aparte su desenvolvimiento es totalmente estricto, y en segunda, porque nadie les podría robar las vacunas tan solo por el hecho de que irían en campaña y cualquier agresión de civiles podrían repelerla, de hecho, las Fuerzas Armadas y la Marina – Armada de México son las instituciones más confiables del país, por arriba incluso de organismos autónomos y congregaciones eclesiásticas (me hubiera gustado haber participado y quedarme para siempre en las Fuerzas Armadas y prestar correctamente mi servicio a nuestra gran y hermosa nación), ambas honorables instituciones han prestado el auxilio cuando hay desastres naturales como los sismos, huracanes o inundaciones, en campañas de vacunación y asistencia médica, han estado también en tareas de reforestación, han promocionado los valores cívicos con actividades educativas, culturales y deportivas, han distribuido y resguardado las boletas electorales, de igual manera han distribuido libros de texto de educación básica y han retirado el sargazo de las costas mexicanas, y un sinfín de actividades más que han realizado en beneficio de la sociedad mexicana pero que lamentablemente sus actividades no salen en los medios de comunicación por el simple hecho de que no realizan labor política, aun así, los y las mexicanas los reconocen como las instituciones más confiables de nuestro país aunque la sociedad no vea casi su trabajo porque ellos trabajan como las hormigas, en silencio y en equipo, de hecho, están muy bien organizados, de hecho, están tan bien organizados que siempre han implementado el Plan DN – III y que ha dado muy buenos resultados, siempre están trabajando para crear nuevas formas y métodos innovadores para eficientar la participación del personal militar en el auxilio de la sociedad mexicana, nunca nos acordamos de ambas honorables instituciones, siempre pasamos desapercibido los días en que se les festeja, no somos nada gratos con ellos y muchos los ven con malos ojos o como enemigos, mas no debe ser esto así, debemos ser una sociedad cada vez más solidaria, ayudarnos unos a otros, de eso se trata, solo así podremos salir adelante, si la gente no tiene nada que regalarles, al menos poner en redes las gracias y las felicitaciones en su día de estos ejemplares elementos, curiosamente la mayoría de los mexicanos no recuerda cuando se les festeja, aquí se los diré, el 19 de febrero se celebra el Día del Ejercito Mexicano, y el 1º de junio se celebra el Día de la Marina, de hecho, con anticipación felicito el Día del Ejercito México, a todos esos valientes que pelean por nuestra salva guarda, les agradezco en nombre de este país tan hermoso que tenemos que muchas gracias por contribuir en todo lo bueno que han hecho y que sin embargo casi nadie se los reconoce, no subestimando a nuestros policías que se les celebra el día 2 de enero de cada año, y gracias también les doy por cuidar de nuestra seguridad que su trabajo también es arriesgado, sin embargo, comento que es importante tomar de manos expertas en la materia de la salud a enfermeras y enfermeros, médicos generales (todos militares) para que contribuyan con el trabajo de campo y poder avanzar para que nuestra sociedad se vaya restableciendo poco a poco y a pasos agigantados, tanto el cuerpo administrativo de salud civil como el cuerpo de salud militar harían buena mancuerna siempre y cuando estuvieran bien coordinados para trabajar y llevar un control muy estricto sobre la vacunación a la población mexicana comenzando por las personas de la tercera edad, mujeres en general de todas las edades y seguidas por sus hijos e hijas y por último los varones, o bien, de forma ordenada las brigadas que no se pongan en las plazas, sino que vayan casa por casa, negocio por negocio, empresas, en fin, al grado que los que no están en casa en ciertos horarios, sean vacunados en sus centros de trabajo, otorgarles un documento tipo cartilla para la segunda dosis contra el Covid y llevar así un trabajo en equipo, limpio, ordenado y bajo un estricto control para que no se vacunen dos veces con la misma dosis porque podría traerles graves consecuencias, es mejor seguir los protocolos por su propio bien de todos nosotros, es por ello que, con el debido respeto que se merece, le pido al Congreso de la Unión y al Senado de la Republica de nuestro país, que se les otorguen más facultades a ambas honorables instituciones y puedan contribuir en más acciones para la sociedad mexicana, como por ejemplo todas las actividades narradas por ellos y ellas en esta columna, se debe tomar en cuenta estas manos y trabajar en coordinación con estas honorables instituciones a las que todos los presidentes de nuestro país han dicho que ambas instituciones son las más confiables del país, esperemos que coordinen con ellos y ellas la vacunación a la sociedad mexicana, que así sea, mis más altos respetos a estas instituciones.