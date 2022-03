Atención médica de primer nivel llega a Villaflores

IMSS Chiapas inicia Jornada para la Detección Oportuna de Enfermedades en la Mujer y Feria de la Salud

Aquínoticias Staff

A través de la Jornada de Salud para la Detección Oportuna de Enfermedades en la Mujer y la Feria de la Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas acercó los servicios de Primer Nivel de Atención a pobladores del ejido Agrónomos Mexicanos, perteneciente al municipio de Villaflores.

Como parte de la Feria de la Salud, el IMSS en Chiapas dispuso de ocho módulos que siguen las prioridades del Programa IMSS-BIENESTAR, en donde se ofrecieron los servicios de: exámenes de VIH, hepatitis, sífilis, diabetes e hipertensión, consultas psicológicas, nutrición, y de planificación familiar, aplicación de vacunas contra influenza y COVID-19, pruebas EDI (Evaluación de Desarrollo Infantil) y atención rural al adolescente.

A través de la Jornada de Salud para la Detección Oportuna de Enfermedades en la Mujer, se instaló una unidad médica móvil del Programa IMSS-BIENESTAR en la que se hicieron pruebas de Papanicolaou y revisiones dentales; en total se realizaron 820 consultas y atenciones.

Con estas acciones, el IMSS en Chiapas promueve la prevención, el autocuidado, la detección temprana de enfermedades crónico-degenerativas para iniciar de forma oportuna los tratamientos.

La doctora, Jazmín Balboa, supervisora del programa IMSS-BIENESTAR, dijo que en la Jornada y la Feria de la Salud no sólo asistieron pobladores del ejido Agrónomos Mexicanos, sino también de comunidades cercanas, pues al enterarse de que llegarían a realizar consultas y estudios no dudaron en acudir, dado que no cuentan con seguridad social y tampoco tienen los recursos para acudir a la cabecera municipal en busca de servicios médicos gratuitos.

Cabe mencionar que durante las actividades se aplicaron las medidas sanitarias y de protección para evitar contagios de COVID-19, entre ellas, higiene frecuente de manos, uso de cubrebocas y sana distancia.