Atenciones médicas de rutina y otros padecimientos han quedado en segundo término por COVID-19

Los pacientes no acuden a hospitales por miedo de contraer el coronavirus

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El COVID-19 ha acaparado prácticamente todo el sistema de salud pública en el mundo y, aun así, esto no ha sido suficiente para atender el total de casos que requieren hospitalización, sin embargo, tratar otros padecimientos ha pasado a segundo término y quienes frecuentemente acudían a un centro hospitalario para atender un padecimiento específico o chequeos regulares han dejado de hacerlo, algunas veces por la suspensión de éstos y otras al no querer acudir a los hospitales por miedo a un contagio.

Este es el caso de la familia Cano Cordero, quienes frecuentemente acudían al IMSS en Comitán, pero que han dejado de hacerlo desde que dio inició la pandemia del COVID-19.

“Mi abuelita acudía mensualmente a una cita médica de control en la clínica del IMSS y desde que inició la pandemia, no se han cancelado estos servicios, pero si disminuido, ya no dan el mismo número de citas, ya no son consecutivas como antes, además de que está el riesgo que vas a donde están internados los pacientes del virus”, dijo Ana Cano, nieta de la señora Zoila.

En el hospital de las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, el panorama es similar y aunque no se dejan de atender otro tipo de enfermedades, las atenciones han disminuido.

“La hipertensión, los problemas de cáncer es darle continuidad, que ciertamente todo está enfocado en COVID, se están manejando pacientes, pero la misma población no está acudiendo a los hospitales precisamente por la misma situación, los pacientes del ISSSTE a veces carecen de medicamentos”, declaró José Benito Gómez Velasco, enfermero en el hospital de las Culturas de San Cristóbal de Las Casas.

Aunado a que la atención actualmente se está centrado en atender el COVID-19, menores con cáncer desde antes de iniciar la pandemia, no recibían la atención adecuada, debido a la falta de medicamentos que el gobierno mexicano dejó de proporcionar, y hasta la fecha suman 804 días sin dotar de los medicamentos ni insumos necesarios para tratar su padecimiento.