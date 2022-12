Atenta, unidad de detección de cáncer de mama del IMSS estará en 21 municipios

Se invita a las derechohabientes entre 40 y 69 años a practicarse este estudio

Aquínoticias Staff

A través de su Unidad Médica Móvil de Detección de Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizará en diciembre detecciones de este padecimiento en 21 municipios del estado.

El Seguro Social en Chiapas ofrece el servicio de mastografía a las derechohabientes entre 40 y 69 años que nunca en su vida se la hayan realizado o tengan dos o más años sin hacerse el estudio.

El IMSS recomienda que las mujeres se realicen este estudio cada dos años para detectar oportunamente alguna alteración, pues con la mastografía se pueden identificar lesiones que no se observan, ni se sienten y pueden pasar inadvertidas; el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo.

La Unidad Médica Móvil de Detección de Cáncer de Mama por Mastografía del IMSS en Chiapas se ubicará en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y en los Hospitales Generales de Subzona con Medicina Familiar (HGS/MF).

Durante diciembre, la Unidad Móvil visitará en la Zona Tuxtla:

· La UMF No. 17, en San Cristóbal de Las Casas, el 1 y 2.

· La UMF No. 45, en Palenque, el 5 y 6.

· La UMF No. 40, en Reforma, el 7.

· La UMF No. 43, en Pichucalco, el 8.

· La UMF No. 42, en Peñitas, el 9.

· La UMF No. 34, en Villaflores, el 12 y 13.

· La UMF No. 23, en Tuxtla Gutiérrez, del 14 al 16.

· La UMF No. 24, en Cintalapa, el 19.

· La UMF No. 25, en Tuxtla Gutiérrez, del 20 al 22.

· La UMF No. 21, en Chicoasén, el 23.

· La UMF No. 18, en Comitán, el 26 y 27.

· La UMF No. 27, en Frontera Comalapa, el 28.

· La UMF No. 14, en Pujiltic, el 29.

· La UMF No. 20, en Angostura, el 30.

En tanto, en la zona Tapachula la Unidad Móvil visitará en diciembre:

· La UMF No. 12, en Cacahoatán, el 1 Y 2.

· La UMF No. 01, en Tapachula, del 5 al 9.

· La UMF No. 11, en Tapachula, el 12 y 13.

· La UMF No. 05, en Ciudad Hidalgo, el 14 y 15.

· La UMF No. 4, en Santo Domingo, el 16.

· La UMF No. 22, en Acapetahua, el 19.

· La UMF No. 26, en Escuintla, el 20.

· La UMF No. 29, en Mapastepec, el 21.

· El HGSMF No. 15, en Tonalá, el 22 y 23.

· La UMF No. 01, en Tapachula, del 26 al 30.

El Instituto en Chiapas invita a las derechohabientes a acudir con su Cartilla Nacional de Salud vigente, vestir ropa cómoda de dos piezas, recién bañada, sin talco ni desodorantes, usar cubrebocas y seguir las indicaciones de sana distancia.