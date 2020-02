Aumenta el pasaje; disminuyen las rutas

Tras el anuncio del incremento en la tarifa de los colectivos, se prevé recorridos más largos para las “combis” a fin de que los usuarios transborden menos. Desaparecerán algunas rutas, pasando de 127 a 54

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El costo del pasaje incrementó un peso de un día para otro. Si bien, el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, ya había anunciado a finales del 2019 sobre el incremento al pasaje, no dio fecha exacta.

Será a partir de este jueves 20 de febrero que se comenzarán a pagar ocho pesos, en lugar de siete.

Estos ajustes –al menos en la modalidad de colectivo urbano- inconforma a la población, quien señala que todas las modificaciones que se han hecho al costo del transporte, no han servido para mejorar la calidad del servicio, por el contrario, cada vez son más recurrentes los accidentes en donde “combis” se ven involucradas.

“Es una sorpresa de enterarnos de un día para otro, afectaría la economía ya que esta crisis, hay personas que vamos a la escuela… sería apropiado que las unidades y el servicio mejoraran”.

“A mí no me conviene porque el sueldo es muy bajo, yo al menos gasto dos colectivos, la verdad no me alcanza… además carrerean mucho, hay accidentes sobre eso, no dejan que se siente uno, se arrancan, pierden el respeto hacia la gente”, opinó la ciudadanía.

Sube un peso el pasaje, ahora tendrá un costo de ocho pesos el transporte colectivo y 25 pesos el banderazo del taxi en los primeros dos kilómetros, en el caso de las grúas el cobró será de mil 560 pesos.

Taxis

Los taxistas deberán traer a la vista el costo de su pasaje que será publicado en el diario oficial para lo cual se establecerán cuadrantes.

Al arrancar la unidad a los primeros dos kilómetros, tendrá un costo de 25 pesos, después de los dos kilómetros se cobrarán 6 pesos por kilómetro. Con ello se busca que en el futuro este transporte evolucione al uso del taxímetro.

Aligerar el tránsito

Las autoridades de Movilidad y Transporte, explicaron que habrá una reducción de rutas. Pasarán de 127 a 54 con un recorrido de mayor distancia para no afectar al bolsillo de los ciudadanos (al usar más de dos rutas). Sin embargo, este cambio se dará de manera paulatina.

“Eso quiere decir que habrán rutas más extensas, más largas que va a permitir que los usuarios paguen una sola vez y no hasta cuatro como en algunos casos sucede.”.

Se otorgarán descuentos del 50 por ciento a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Conejobús

Este servicio será disuelto para crear uno nuevo, con otras condiciones legales y sin la participación del gobierno. Asimismo, Aquiles Espinosa dijo que se devolverán concesiones a los 120 socios actuales en diferentes rutas de la capital.