Aumentan nuevos casos de COVID-19, pero protocolos disminuyen

En el transporte público ya no se toman medidas en serio, van con sobrecupo y usuarios sin cubrebocas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Los casos positivos de COVID-19 que da a conocer de manera oficial la Secretaría de Salud en Chiapas, aumentaron durante este fin de semana, es decir, concluyendo la segunda semana en semáforo verde.

Mientras que por más de dos semanas los casos positivos se mantuvieron en ocho -número máximo de casos para mantenerse en semáforo verde-, desde el día viernes se registró un ligero aumento al reportarse 10 nuevos contagios, mientras que el sábado y domingo, éstos aumentaron a 11 y nuevamente este lunes 7 de diciembre, los casos registrados fueron 10, siendo Tuxtla Gutiérrez quien registró nueve casos y otro más en Tapachula.

Pese a esto, la Secretaría de Salud federal, determinó que la entidad permanecería por dos semanas más en color verde dentro del semáforo epidemiológico, mientras que un importante número de chiapanecos continúan sin respetar protocolos.

“Se toma esas precauciones de usar el cubrebocas, yo lo acabo de dejar, pero existe esa tensión de que haya un rebrote en la parte del centro, por el momento la gente sale” señaló un transeúnte.

“No sé qué medidas podría tomar el gobierno para obligar a todos, no que sube una combi y hay 10 personas con cubrebocas y cinco sin ellos o al contrario”.

“Nosotros gracias a Dios no nos enfermamos, pero mi vecino sí falleció, duró ocho días y adiós, nosotros siempre salimos con cubrebocas pero vemos mucha gente que no traen cubrebocas, no les interesa cuidarse ya”, expresaron tuxtlecos mediante un sondeo.

En el servicio de transporte público, ya no existen separación entre usuarios, la mayoría de las unidades van con sobrecupo y los conductores –en su mayoría- no utilizan el cubrebocas, mientras que el dinero del pasaje va circulando entre un usuario y otro.