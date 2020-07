Aun con Chiapas en “rojo”, restaurantes reabren

Restaurantes agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados vuelven a operar bajo los protocolos de seguridad COVID-19

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Restaurantes agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) han abierto nuevamente sus puertas para la población chiapaneca.

Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Canaric en Chiapas, aseguró que el 15 por ciento de sus agremiados ya abrieron negocios desde el lunes 13 de julio bajo protocolos de seguridad y con la autorización de las autoridades sanitarias quienes les entregaron una constancia de cumplimiento para operar aún en semáforo epidemiológico en rojo.

Lo anterior, representa un respiro para los empresarios del sector restaurante, después de permanecer sin actividades desde hace tres meses y quienes han presentado problemas económicos serios a causa de la pandemia del COVID-19.

Detalló que en las últimas 24 horas registraron un movimiento del 10 por ciento de comensales en sus restaurantes, y se espera que vaya incrementando conforme pasen los días.

La constancia que les entregó la Secretaría de Salud, permite un aforo de 30 por ciento y exige el protocolo mesa segura, que consiste en uso obligatorio de cubrebocas, restringe el acceso de adultos mayores y niños, se dota de gel antibacterial al ingreso, se toma la temperatura de los clientes y se colocan tapetes desinfectantes, además de la protección completa de sus trabajadores.

Hasta el momento, son dos mil empresas que no podrán regresar a la nueva normalidad, ante el cierre de sus negocios y la falta de circulante y aunque no se han declarado en quiebra, sostienen que no abrirán sus negocios por un largo tiempo.