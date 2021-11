Autoridades comunales piden a Tribunal defender tierra y territorio ante la minería

Hace siete años, en 2014, las comunidades de la región chontal de Oaxaca supieron que su territorio fue entregado a la empresa Minera Zalamera por medio de una concesión otorgada por la Secretaría de Economía en 2011

Anayeli García Martínez / Cimac Noticias

Ciudad de México.- Leidy Zárate Calderón, de 22 años de edad, y Epifanio Luria Ramírez, de 62 años, representan dos generaciones distintas del Pueblo Chontal de Oaxaca; sin embargo, ambos tienen un propósito común: defender su tierra y territorio de la minería.

Ellos son parte de un pueblo cobijado por la madre tierra. Así lo resume Epifanio Luria: “muchos de los compañeros allí crecimos, trabajando, cultivando el suelo. Toda la niñez que está por allí también está trabajando, ayudando”.

Leidy Zárate completa la frase y afirma que la tierra también los protege y los ve crecer: “es lo importante para nosotros, la tierra, porque en ella experimentamos toda una vida, una vida completa, sin destrucción, sin nada, libres”.

Hace siete años, en 2014, las comunidades de la región chontal de Oaxaca supieron que su territorio fue entregado a la empresa Minera Zalamera por medio de una concesión otorgada por la Secretaría de Economía en 2011, denominada “Zapotitlán 1”.

Desde entonces emprendieron un camino en defensa del despojo y la destrucción. Es por eso que este 11 de noviembre Leidy y Epifanio, originarios del municipio de Yautepec, viajaron junto con otros representantes de autoridades comunales a la capital del estado para presentar sus argumentos en favor de un territorio libre de minería.

Llegaron a la ciudad oaxaqueña porque el 18 de diciembre de 2018 la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio –a través del Comisariado de Bienes comunales y el Consejo de Vigilancia de Santa María Zapotitlán, con la asesoría de la organización Tequio Jurídico– presentó una demanda de amparo en contra de la concesión, otorgada por 50 años.

En febrero de 2020 el Juzgado Cuarto de Distrito en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, otorgó el amparo y reconoció los derechos colectivos de las comunidades; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de entregar una nueva concesión después de consultar al Pueblo Chontal. El Juzgado también declaró que la Ley Minera no atenta contra los derechos de las comunidades.

Estas fueron las razones por las que en 2021 Santa María Zapotitlán y la Asamblea del Pueblo Chontal presentaron un recurso de revisión alegando que la Ley Minera sí viola derechos de las comunidades y que no es necesario hacer una consulta porque en 2016 las comunidades declararon su territorio libre de minería. El recurso ahora debe ser resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa.

Este 11 Leidy Zárate y Epifanio Luria, junto con otras autoridades como el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Zapotitlán, Silvio Nolasco Flores y la concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal, Silvia Ramírez Nolasco, se reunirían con los magistrados Roberto Meixueiro Hernández, Marco Antonio Guzmán González y Luz Idalia Osorio Rojas y, aunque no los vieron en persona, por medio de una llamada telefónica les explicaron su arraigo con la tierra y el territorio.

Epifanio Luria, quien es parte de la Comisión de Seguimiento del Pueblo Chontal y representa a 15 pueblos, dijo en entrevista desde la ciudad de Oaxaca, que durante la reunión de este jueves explicó a los magistrados que la minería está destrozado la región y contamina el agua y el suelo.

El también integrante del Consejo de Vigilancia, Epifanio, pidió que el Tribunal proteja los derechos del pueblo, en particular su relación con el territorio, donde viven, trabajan y pastan sus animales de corral, pero además donde están sus antepasados.

“Trabajamos, cultivamos el maíz, el frijol, la calabaza; también hay animales que pastan allí, donde todo el terreno, que es el área donde Zalamera hizo el estudio (para desplegar su proyecto minero). Todo eso es útil para nosotros”, contó Epifanio Luria, quien es originario de la comunidad de Santa Lucía Mecaltepec, en Yautepec.

Leidy Zárate, quien actualmente es delegada de la comunidad de San José Chiltepec, también en Yautepec, llevó a los magistrados el mensaje de las mujeres y hombres chontales: “protegemos la tierra, nosotros la cuidamos, es donde nos brinda todo nuestro sustento”.

Explicó que para las comunidades el territorio es importante porque allí hay flora, fauna, vegetación, bosque y manantiales, y porque es la herencia que pasa de generación en generación. “Nosotros lo cuidamos, hasta el momento hay ríos, hay manantiales. Todo está como antes”.

Para Leidy Zárate el territorio es parte de la vida de los pueblos y la minería es despojo porque “busca sacar, extraer todo lo que hay en nuestro territorio y nosotros no queremos eso porque ese territorio es para nuestro sustento. Nosotros no lo utilizamos como comercio”.

“Las comunidades esperamos que los magistrados reconozcan que la Ley (Minera) no es constitucional”, dijo, porque aseguró que la minería daña a las comunidades, deja enfermedades y contamina el aire y el suelo. “Nos perjudica”, dijo la delegada del Congreso Nacional Indígena.

El territorio no sólo es el suelo, como lo señaló Leidy Zárate, allí también se reproducen sus costumbres, desde las reuniones de la comunidad hasta las fiestas. “Las empresas no le tienen esa importancia, no han crecido en esa tierra, no tienen el mismo pensamiento de decir: vamos a cuidar la tierra. En vez de que la cuiden más la destruyen”, aseguró.

Este 12 de noviembre los magistrados y la magistrada debieron resolver dos recursos de revisión (42/2021, presentado por el Pueblo Chontal y 43/2021 presentado por la Secretaría de Economía) para determinar si la Ley Minera amenaza la vida de los pueblos indígenas, sin embargo, aplazaron la discusión.

La concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal, Silvia Ramírez Nolasco, declaró a Cimacnoticias que también pidieron que el Tribunal no se deje llevar por la estrategia de la empresa Zalamera, que en enero de 2020, un mes antes de que se dictara la primera sentencia del juicio de amparo, se desistió de la concesión minera.

Esto es un peligro, dijo, porque si la empresa dice que ya no quiere la concesión entonces el Tribunal se queda sin materia en el juicio. El proyecto de resolución, próximo a resolverse, indica que como ya no hay intención de explotar el territorio de Zapotitlán el recurso se sobresee. Sin embargo, aún falta conocer la fecha para la sesión en que se debatirá este tema.