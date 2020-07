Bicimovilízate, desde hace 6 años promueve el uso de bicicleta como medio de transporte

La bicicleta como opción para no contagiarse de Covid-19 en el transporte público

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Pedro Antonio Moyaroldán es el fundador del Colectivo ciclista Bicimovilízate, proyecto que nació desde hace seis años con el objetivo de promover a la población tuxtleca el uso de la bicicleta no sólo como una alternativa de ejercicio, sino también, como un medio de transporte sustentable, amigable con el medio ambiente y con el bolsillo de quien decide usarlo.

Pero además en estos tiempos de COVID-19, el uso de la bicicleta como medio de transporte es mucho más seguro que el uso de transporte público.

¿Cómo surge la idea de realizar un proyecto como Bicimovilízate?

El proyecto nació hace seis años, la intención era crear un grupo de amigos pero enfocados en el uso de la bicicleta como medio de transporte y apoyar a las personas también para darles a conocer cuáles son los derechos como ciclistas, qué es lo que pueden hacer, cómo pueden rodar.

Fue un año de trabajo en el proyecto y hace cinco años empezamos a andar formal, invitando a las personas a que nos acompañen con rodadas nocturnas que empezamos a hacer los viernes de Bicimovilízate a las 8:00 de la noche, el punto de reunión es el parque Caña Hueca y ahí les explicamos cómo rodamos, les enseñamos a rodar dentro de la ciudad y fuera también porque también hacemos bici de montaña.

A raíz de eso fue llegando bastante gente, les enseñamos a cómo usar la bicicleta, cómo calibrarla, qué tipo de bicicletas hay, cómo puedes rodar dentro de la ciudad y ahí nacen los miércoles de Bicimovilízate, a raíz de que los viernes empezó a llegar muchísima gente y con el tiempo van aprendiendo con nosotros y comenzaron a exigirse un poquito más, empezamos con las rodadas de miércoles hace tres años, que es un nivel intermedio, vamos un poco más rápido y hacemos un poco más de kilometraje.

¿Cuál es el mayor obstáculo que enfrenta un ciclista en la ciudad?

Cuando nos ven en la calle rodando nos dicen váyanse al parque, nos agreden, nos avientan el carro para asustarnos o tratan de lastimarnos por la falta de infraestructura que hay. Bicimovilízate es para enseñarle a las personas cómo hacerlo, cuáles son sus derechos para rodar en la ciudad.

Sin embargo, este problema se deriva a la falta infraestructura, ya que las autoridades municipales no han tenido la sensibilidad ni el conocimiento necesario en la creación de estos espacios, mismos que desde su inicio presentaron diversas irregularidades, como materiales para la construcción de las ciclovías de mala calidad, con medidas equivocadas, que lo único que ocasionaron fue que los ciclistas no quisieran usarlas, porque exponían su integridad.

Pedro Moyaroldán, reconoció que se ha avanzado –poco- en el tema, sin embargo, hay mucho que hacer debido a que en los últimos años el aumento de personas ciclistas en la ciudad capital ha aumentado y con ello, la necesidad de tener espacios más óptimos.

Este Colectivo ha realizado propuestas a las autoridades municipales sin tener mucho éxito, sin embargo, celebra que actualmente el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, promueva el uso de la bicicleta como un medio seguro ante la pandemia del COVID-19, ya que en ésta no se tiene contacto con más personas y por lo tanto no se exponen a contagios, sin embargo, asegura, que no se puede promover una iniciativa así, si no se preocupan también, por crear espacios adecuados.

¿Cuál es la invitación que le haces a la población que aún no se anima a utilizar esta alternativa de transporte?

Hay bicicletas de todo tipo, puedes encontrar de todos los precios, de acuerdo al gusto de cada persona y sus posibilidades. El uso de la bicicleta es muy noble, estás ejercitándote también, aportando a la salud, si tienes sobrepeso, mejora tu nivel de vida, tu ritmo cardiaco y estás en armonía con la naturaleza.

Al usar bicicleta, evitamos utilizar el coche, ocupamos menos espacio, no contaminamos, no generamos esmog, aportamos a la calidad del aire, no contaminamos el aire que respiramos.

Para tener más información sobre este grupo que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte en Tuxtla Gutiérrez puedes visitar sus redes sociales y grupos que tienen bajo su nombre: “Bicimovilízate”.