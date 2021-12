Bicitaxi, transporte alternativo en Tuxtla a punto de extinguirse

Terán, San José Terán, Plan de Ayala, Copoya y El Jobo son las colonias y ejidos en donde predomina este tipo de transporte, el cual debe estar regulado y se debe adquirir un permiso por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte para operar

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Los bicitaxis son un tipo de transporte público utilizado -principalmente- en municipios o localidades pequeñas y con bajo número de población, sin embargo, en la capital del estado también existe este transporte.

Terán, San José Terán, Plan de Ayala, Copoya y El Jobo son las colonias y ejidos en donde predomina este tipo de transporte, el cual debe estar regulado y se debe adquirir un permiso por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte para operar.

Pero transitar en la ciudad con este tipo de unidad, no siempre es tan fácil, refirió César Caballero, conductor de un bicitaxi, y aceptó que hay unidades inseguras por el poco mantenimiento que se les da y dijo que no hay quién verifique que éstas se encuentren en óptimas condiciones.

“Están descuidaditas debido a que a veces el compañero está pasando situaciones, renta, no viven acá, sus lonas, pinturas, están deteriorados, ya les hemos dicho que hagan un apartadito para componer su bicitaxi”.

Averías, imperfecciones, unidades sin protección y poco seguras es a lo que usuarios se enfrentan, sin embargo, de acuerdo a los mismos trabajadores, la falta de cultura vial por parte de conductores de automotores, hace más difícil su andar, pues son quienes exceden límites de velocidad y poco les importa la presencia de este transporte alternativo y económico para la población.

“Hay que aceptarlo, algunas personas son respetuosas, pero muchas no, digamos es el 50 por ciento que no, no lo hacen, no nos respetan, te pasan empujando, tocando el claxon, a mí me han golpeado”, expuso el conductor.

César Caballero, una persona adulta ha trabajado en este transporte desde por lo menos 20 años, es su única fuente de empleo y el que permite que en su hogar haya alimentos. Destina seis horas del día a este trabajo que, además, le permite mantenerse con buena salud al ejercitarse todos los días.

Además de que este tipo de transporte ayuda a que disminuya la transportación en automóviles en distancias cortas lo cual es favorable al medio ambiente.