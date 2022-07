Bienvenidos al «paraíso»: comienza a llegar de nuevo el turismo nacional a tierras chiapanecas

A quienes ofrecen recorridos al Cañón del Sumidero se les prohíbe permanecer por mucho tiempo o detenerse para tomar fotografías en las paredes del Cañón, sobre todo, en las partes más estrechas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Con el inicio del verano y a escasos días del período vacacional, las visitas de paseantes al estado de Chiapas han incrementado, especialmente de turistas nacionales y se tiene la expectativa de que este período sea mejor que el de semana Santa y el de diciembre de 2021.

“Van de 15 años que venimos a vacacionar a Chiapas, siempre hemos ido a diferentes lugares. Nuestro tour es Chiapa de Corzo, San Cristóbal y de ahí nos vamos a otros lugares del sureste mexicano, viene uno con la positividad y a divertirse”, explicó una familia completa procedente de la Ciudad de México.

Mientras que otras dos turistas de Chihuahua, aseguraron que el próximo año regresarán a Chiapas, pero con toda su familia completa. “Desafortunadamente hoy nos vamos, fue una experiencia maravillosa, venimos de donde es desierto, esto para nosotros es el paraíso”.

En cuanto al derrumbe de material en una de las paredes del Cañón del Sumidero en marzo de 2022, no se ha vuelto a presentar este fenómeno, al menos en lo que va del año, no obstante, éste se había registrado dos años atrás, por ello, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la dirección de Parque Cañón del Sumidero, desde que esto sucedió explicó que no se descartaría que esta situación se repita, toda vez que es un proceso natural.

Ante ello, quienes ofrecen el recorrido a este sitio deben de respetar los protocolos que emiten autoridades de la Capitanía de Puerto, quienes prohíben permanecer por mucho tiempo o detenerse para tomar fotografías en las paredes del Cañón, sobre todo, en las partes más estrechas.

“Hay todavía deslizamiento de pequeñas rocas, pero no sabemos exactamente si se pueda dar un deslizamiento pequeño, grande, más tarde, mañana, por eso es importante tomemos en cuanta las recomendaciones”, dijo Roberto Escalante López, director del Parque Cañón del Sumidero.