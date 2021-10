Bloqueo en Altamirano afecta al turismo, van pérdidas de 15 a 25 mdp

Autoridades, no han logrado dialogar con los habitantes inconformes con la llegada de la presidenta municipal del PVEM, Gabriela Roque Tipacamú, esposa del alcalde saliente del mismo partido

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El bloqueo que se mantiene desde el 30 de septiembre en la cabecera municipal de Altamirano, es intermitente, debido a que las autoridades, no han logrado dialogar con los habitantes inconformes con la llegada de la presidenta municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Roque Tipacamú, esposa del alcalde saliente del mismo partido, Roberto Pinto Kánter, quien fue secuestrado horas antes del relevo municipal.

Prestadores de servicios turísticos, aseguran que Altamirano es un tramo carretero fundamental para conectar a Comitán con Ocosingo, cuya región alberga Los Lagos de Montebello, Las Tres Ztimoleras, Chukumaltik y las Cascadas del Chiflón, destinos turísticos de gran importancia en Chiapas.

De acuerdo con transportistas, un bloqueo carretero representa un promedio de pérdidas por un importe de tres a cinco millones. Si consideramos que este bloqueo lleva cinco días, las pérdidas podrían cuantificarse entre 15 a 25 millones de pesos.

“Sí usamos la ruta de Altamirano, no en la misma proporción que la de Ocosingo, a San Cristóbal, pero sí se usa y es importante, nosotros nos preguntamos qué hace el Congreso del Estado, los órganos de control, yo creo que también es un llamado para ellos, que deben sancionar a estos presidentes municipales”, opinó Sismondi Esparza Flores, coordinador de la mesa de seguridad turística en Chiapas.

Hasta el momento, las autoridades no logran la libertad del ex alcalde -retenido en la casa municipal- ni ubican el paradero de la alcaldesa, que no ha sido vista en público desde el 30 de septiembre, es decir, en este municipio hay un vacío de poder y no llegan a negociaciones las autoridades.