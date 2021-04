Bloqueos le cuestan 3 mdp diarios al sector transportista

Un sólo empresario de Coparmex podría perder al día 40 mil pesos o más, dependiendo del sector al que se dediquen

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Cada bloqueo carretero que se registra en el estado de Chiapas conlleva una pérdida económica, que si bien esta puede variar de acuerdo a la durabilidad de cada bloqueo o al rubro que se afecte, en promedio, se pierden hasta tres millones de pesos por cada evento, precisó la Integradora de Transportistas de Carga y Pasaje en Chiapas.

Por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chiapas informó que con los eventos que se han registrado en las últimas semanas, en donde prácticamente todos los días se han presentado bloqueos, las pérdidas económicas a un sólo empresario pueden ir de los 40 mil a los 100 mil pesos y tomando en cuenta que este sindicato alberga a más de 400 empresarios de diversos sectores, las pérdidas al día podrían representar sumas millonarias.

“Yo me dedico al concreto, tenía pagado todo mi equipo al día, me puede representar dejar de ganar 30 mil,40 mil pesos, que no es utilidad. Cuando venga un turista a San Cristóbal de Las Casas y tenga que pasar medio día de los tres días que viene en la carretera parado porque un grupo no lo deja pasar, cuál es el mensaje que está dando Chiapas ante el país, en una difícil crisis económica”, reclamó Manuel Felipe Pardo, presidente de Coparmex Chiapas

Durante todo el 2020 -año sin comicios electorales-, los bloqueos carreteros y tomas de casetas de cobro de San Cristóbal y Ocozocoautla dejaron pérdidas económicas de nueve millones 261 mil 593 pesos, siendo octubre el mes con mayores incidencias.

En octubre de 2020, se registraron 18 eventos de este tipo, dejando una pérdida de dos millones 891 mil 301 pesos. Seguido por el mes de agosto con nueve bloqueos o tomas, dejando una pérdida de un millón 908 mil 796 pesos.

Asimismo, en los últimos nueve años en las casetas de cobros y tramos carreteros de San Cristóbal de Las Casas y Ocozocoautla se han registrado 886 eventos totales de tomas y cortes carreteros entre ambas autopistas, dejando un total de 124 millones de pesos en pérdidas.