Buscan aprovechar energía solar y eólica en Chiapas

Investigadores han desarrollado tecnologías con patente aprovechando las llamadas energías limpias

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La energía que más se produce en Chiapas y que abastece alrededor del 40 por ciento del territorio mexicano es la hidroeléctrica. Sin embargo podría haber otras alternativas en la entidad.

La energía solar y eólica no se ha explotado y podría ser una opción, pero falta perfeccionar el almacenamiento de estas energías limpias para tener capacidad de distribución mientras no haya sol o aire señaló Neín Farrera Vázquez, investigador del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

¿Qué energía genera Chiapas?

Chiapas cuenta con cuatro centrales hidroeléctricas: Malpaso, La Angostura, Chicoasén y Peñitas. Sin embargo, se habla de la reactivación de la presa “Chicoasén II” por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el 2024, según el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) publicado por la Secretaría de Energía federal (Sener).

El sistema hidroeléctrico de la Cuenca del Río Grijalva comprende las cuatro presas, misma que llegan a generar aproximadamente el 44 por ciento del total de energía hidroeléctrica disponible en el país.

¿Qué energías no se han explotado?

La entidad tiene varias alternativas para abastecerse de energía eólica y solar, pero que no se ha explotado como en otras regiones del país.

Mencionó que en el municipio de Arriaga ya se han instalada pequeñas centrales eólicas, se han realizado proyectos a través de la biomasa y de manera particular se ha comenzado a utilizar la energía solar, aunque sin mucho éxito.

“También se ha intentado en alguna época la producción de combustible, de biodiesel, bioetanol, biogás, que también tenemos un gran potencial porque estamos en una región tropical, hay abundante biomasa y se transforma en biogás por un lado y con el biogás se produce energía eléctrica”, explicó.

Implementación de energías limpias fallida

Durante la administración de Manuel Velasco Coello, se destinaron millones de pesos para la ejecución de proyectos en energías renovables para el año 2017.

En dicho periodo se llevó a cabo el programa “Centros Ecoturísticos: Energía Cero”, sin embargo, a meses de haber iniciado operaciones, salieron a relucir denuncias e irregularidades por una mala ejecución de proyectos y recursos económicos.

En el centro ecoturístico “El Madresal”, en la localidad de Manuel Ávila Camacho del municipio de Tonalá, la implementación de energías renovables a través de paneles fotovoltaicos no fue un proyecto eficaz y rentable por las constantes fallas técnicas en la luz eléctrica.

El investigador en energías renovables, Neín Farrera Vázquez, explicó que esto se debe a que aún no se ha podido perfeccionar el tema del almacenamiento de energía para usarse en horas pico o en horas donde no haya energía solar (noche) o cuando no haya mucho viento”.

“Hay algo en el tema eléctrico que tal vez no todos entendamos, en la producción de energía eólica y fotovoltaica sólo se producen en periodos de tiempos definidos, la solar fotovoltaica produce energía eléctrica sólo en la mañana, mientras tenemos sol, igual la eólica produce energía mientras hay viento donde tenemos muchas horas de vientos, de 12, 15 hasta 20 horas de viento al día y hay épocas que tenemos menos de velocidad de viento, tenemos poca capacidad de producción”.

¿Qué proponen investigadores?

El Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), explicó que dicha institución ha desarrollado tecnologías de las que ya tienen patentes.

Una de ellas, es una estufa ecológica, las cuales ahorran hasta 70 por ciento de leña, así como deshidratadores solares, que son sistemas térmicos que pueden convertir la radiación solar en un sistema de deshidratación para productos agropecuarios.

“Ya existen tecnologías, creo que el gobierno y la iniciativa privada debe invertir en energías propias o hacer alianzas con empresas de otros países para que podamos impulsar la creación de empresas en esta región que genere empleos y mejorar así la economía”, concluyó el experto.