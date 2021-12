Buscan probar que microbiota intestinal causa alteraciones metabólicas en zonas marginadas de Chiapas

Un equipo de investigadores del Ecosur, encabezado por el doctor Héctor Ochoa Díaz-López, analiza la relación de la flora intestinal y el síndrome metabólico en adolescentes de comunidades apartadas del estado

Lucero Natarén / Aquínoticias

En Chiapas, un grupo de investigadores del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) en San Cristóbal de Las Casas, liderado por el doctor Héctor Ochoa Díaz López, investiga la relación que tiene la microbiota intestinal y el síndrome metabólico en adolescentes de comunidades marginadas en la entidad. Este proyecto es ganador de la Convocatoria México 2021 de la Biocodex Microbiota Foundation (El papel de la Microbiota Intestinal en la prevención y tratamiento de la obesidad y el síndrome metabólico).

De acuerdo con los lineamientos de la convocatoria, este colectivo de investigadoras e investigadores de instituciones de Chiapas, Tabasco, Colima y Ciudad de México contarán con un financiamiento de 25 mil euros, “para poder determinar la composición y la abundancia de la microbiota intestinal y su asociación con el porcentaje de metilación de la región promotora de tres genes (ADIPOQ, FTO e INS) que se relacionan con el desarrollo de las patologías comprendidas dentro del Síndrome Metabólico”.

Al respecto, el investigador Héctor Ochoa Díaz López señaló en entrevista que llevan investigando en Chiapas durante varios años, y que el contar con el apoyo de organizaciones sin fines de lucro es una gran oportunidad para que las investigaciones se lleven a cabo sobre todo en temas de salud.

“Estamos muy agradecidos con la Biocodex Microbiota Foundation por brindar este tipo de financiamiento a la comunidad científica en México. Es una estrategia muy afortunada por parte del sector privado en un tema que en México ha sido poco estudiado (la microbiota). Hacemos un atento llamado a las instituciones privadas y públicas que sigan fortaleciendo estos apoyos, pues contribuyen a mejorar la salud de la población. Para nosotros ha sido un privilegio haber ganado este concurso”, comentó el investigador.

Agregó que a pesar de que en México existen estudios longitudinales que asocian diversos factores del estilo de vida —dieta, actividad física, etcétera—, factores genéticos y factores sociodemográficos que predisponen a la obesidad, en Chiapas no se cuenta con un estudio que permita analizar estas interacciones asociadas con las alteraciones metabólicas de gran importancia epidemiológica.

En lo que respecta a esta investigación, indicó, van a analizar las muestras de adolescentes de estas comunidades, población que han seguido desde que eran niños y también de sus mamás. “Recabamos muestras de las madres y de los hijos porque deseamos conocer si estos genes se heredan. Son comunidades de la región Altos, tzotzil – tzeltal y también de la selva”.

Así mismo, esta investigación va a contribuir en estrategias que contemplen la microbiota intestinal como un elemento fundamental en la prevención y en el tratamiento de patologías asociadas al síndrome metabólico.

Para concluir, el experto comentó: «podemos recomendarle a la población que no consuma antibióticos a menos que sea muy importante, pero no se auto receten, los medicamentos afectan la microbiota, hay que tratar de no consumir medicamentos sin preinscripción”.

Cabe desatacar que este es el cuarto año consecutivo que se realiza en México la Convocatoria de Proyectos de la Biocodex Microbiota Foundation, a lo largo de los cuales han recibido más de 290 trabajos de investigación de alto nivel. En la convocatoria 2021, se inscribieron 43 trabajos, superando la meta establecida de 20 proyectos, debido a la limitación al tema de investigación de este año.

Que es la microbiota

Es un conjunto de bacterias, hongos, virus, microbios que existen en nuestro organismo y que conviven con nosotros. El mayor número de bacterias están en nuestro intestino, por eso se le llama la microbiota intestinal, pero también existen en los órganos inter urinarios, en la piel, en la boca, garganta, etc.

Más sobre el investigador

Héctor Ochoa Díaz López es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias en Medicina Social en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres y el de Doctor en Filosofía en Epidemiología en la Facultad de Medicina de Londres.

Al terminar su doctorado vino a laborar a Chiapas, a Ecosur, trabaja en temas que afectan a la población más vulnerable (rural, indígena, migrante).