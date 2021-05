Carlos Morales, el primer alcalde en Tuxtla en busca de la reelección

El presidente municipal con licencia, quien busca regresar tres años más al gobierno, habla de sus proyectos de ganar las elecciones

Sandra de los Santos / Aquínoticias

La casa de campaña de Carlos Morales Vásquez, candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez y alcalde con licencia, es una bodega que a pesar de ser 10 de mayo (fue el día en que se realizó la entrevista) está bastante ocupada. En una parte del espacio están jóvenes doblando propaganda. En otra, hay una reunión de unas 15 personas en la que están varios integrantes de la planilla y el propio candidato. En la oficina que se habilitó en la parte de arriba también hay gente trabajando. Parece haber mucho movimiento al interior, aunque hacía fuera no termina de haber esa percepción, la campaña da la impresión que sigue siendo tímida.

Carlos Morales Vásquez es el primer presidente municipal en Tuxtla Gutiérrez que busca la reelección. Es el abanderado por el partido Morena. Con esta ocasión ha buscado la presidencia municipal de la ciudad cuatro veces, y un puesto de representación popular en siete ocasiones.

¿Cómo es llegar a la séptima campaña en estos momentos suigéneris?

Soy la primera persona que le ha tocado hacer tantas campañas en Tuxtla, pero no solo cuando he sido candidato también fui mucho tiempo coordinador de campañas. Esta elección, como todas, tienen sus variantes, sus características, por ejemplo, en esta tenemos todas las medidas sanitarias, la Ley nos exige otros tiempos, evitar gastos. Ha cambiado mucho, pero acá se trata de tener la capacidad y el talento de acomodarse a las circunstancias y de ahí sacar la persuasión a favor del proyecto y obtener el voto.

El candidato asegura que el estar entregando buenas cuentas a la ciudad le permiten la reelección, el poder llegar a las colonias y tener posibilidades de salir electo.

“Encontramos un municipio devastado en lo económico y hoy estamos entregando cuentas bien, hemos mejorado los servicios, nosotros ya demostramos qué podemos hacer, y eso es lo que acompaña la propuesta”.

¿Qué hace falta por hacer? Falta consolidar los servicios, que estos sean óptimos. Por ejemplo, hemos instalado 27 mil luminarias en la ciudad, nos hacen falta 3 mil para que lleguemos al estándar óptimo. Hemos instalado 7 mil 600 contenedores, se necesitan 10 mil para que esté contenerizada la ciudad, seguiremos trabajando en los servicios.

¿Cuál es la obra o el proyecto que la ciudad necesita?

Antes se acostumbraba a hacer una obra faraónica para dejar un recuerdo, hoy la cuarta transformación nos dice que seamos eficientes. La gran obra de la administración municipal de estos tres años ha sido el ordenamiento económico, de las finanzas del municipio. Hoy el Ayuntamiento debe mucho menos de lo que debía hace dos años y medio.

¿Cómo va con la deuda? Hemos disminuido en un 46 por ciento, se debían 925 millones de pesos y ahora se debe 492 millones, eso beneficia a las administraciones en el porvenir porque no le va a pasar lo que nos pasó a nosotros, que van a tener que pagar pendientes acumulados, deudas contraídas de hace 10 ó15 años. No le estamos heredando eso.

Carlos Morales Vásquez es muy concreto a la hora de responder cada pregunta. Nunca se ha caracterizado por ser una persona muy abierta en su trato. El propio Francisco Rojas Toledo, candidato del Partido Movimiento Ciudadano, que trabajó con él siendo regidor lo describe como una persona que se le dificulta el diálogo. “Es muy encerrado” dijo el contendiente describiendo a su adversario con quien señaló tener una amistad. No es el único que tiene esa impresión.

Fue hasta el final de la entrevista que parecía más relejado, que conversó más sobre la campaña y cómo se siente, la diferencia que percibe con otros procesos electorales. “La verdad es que estoy confiado” dijo, y esa impresión sí la refleja muy bien. Al parecer es de las personas que se le conocer mejor en el trato prolongado.

El tema de la seguridad es de lo que más le preocupa a la ciudadanía ¿Qué va hacer en este tema? Más bien lo que hemos hecho ya y ha dado resultados porque se ha disminuido el índice delictivo en la ciudad de manera significativa. Seguiremos capacitando a la policía preventiva, tenemos que vincular nuestro trabajo a otras instancias de gobierno como la policía estatal y la guardia nacional. Nuestro trabajo es más preventivo. Seguiremos capacitando a la policía, certificándola, y vincular todo a la participación ciudadana. Hemos disminuido los delitos de alto impacto.

¿Y en lo que respecta a la violencia contra las mujeres, Tuxtla sigue teniendo una alerta de violencia de género? Hemos disminuido los hechos de violencia, tenemos programas que hemos implementado, sí ciertamente, es un tema que debemos de atender y seguir trabajando en eso. La alerta de violencia de género seguirá porque nos sirve para continuar haciendo cosas que prevengan, no aspiramos a que se quite de inmediato, hasta que se logre una disminución importante. Reconocemos que este es un problema muy grave que debemos de atender que tiene que ver con cuestiones culturales, infraestructura, el comportamiento social que no es algo que podamos erradicar de un momento a otro.

Carlos Morales Vásquez se refiere de manera constante a sus acciones de gobierno como presidente municipal. Tiene a la mano información de cómo se encuentra la ciudad en estos momentos, precisamente, porque tiene unos meses que dejó el Ayuntamiento de Tuxtla. Dice que en lo que se refiere a la movilidad urbana hay acciones que no son competencia del gobierno local, pero que se seguirá trabajando en la construcción de ciclo vías.

En el centro de la ciudad confluyen varios problemas que tiene la ciudad ¿Qué van hacer en esa parte, que además, le urge una reactivación después de la pandemia? Lo principal en el centro es mejorar la vialidad, modificar todos los espacios que se hacen como paradas, debemos de buscar que se reacomoden y se hagan más funcionales las paradas y no atorar el tránsito. Lo que es el comercio ambulante debemos de evitarlo y tiene que participar la gente que tiene locales, ellos permiten el ambulantaje en frente de sus negocios, necesitamos también mejorar el sistema de limpia.

Nosotros tenemos que ayudar a reactivar la economía dando facilidades para los permisos, impulsar los negocios, pero sobre todo nos toca dar los servicios. No podemos responsabilizarnos de manera exclusiva de la economía porque ahí tiene que ver otras instancias como el gobierno federal, quien conduce la economía del país, quien diga que va a mejorar la economía del municipio está mintiendo, quiere votos nada más, acá lo que tenemos que hacer es ofrecer los servicios para que haya inversión.

¿Cuál es el gran problema que tiene la ciudad? Lo que más nos aqueja es el agua potable, hoy ya regularizamos bastante, existe un caudal mucho mayor, pero es un tema que debemos de ver a futuro porque si no se atiende va a generar muchos rezagos. Vamos a trabajar en un proyecto a largo plazo, pensando en el 2030.

El candidato fue Secretario de Medio Ambiente durante el gobierno de Manuel Velasco Coello. El tema no le es ajeno cuando se le pregunta de él. “Durante este tiempo hemos estado sembrando 10 mil árboles al año, que ahora están en crecimiento, si esto lo hubieran hecho en los gobiernos anteriores, ahorita ya tuviéramos un microclima controlado”.

No es la primera vez que durante la entrevista el candidato hace referencia a los gobiernos anteriores y la forma en la que recibió la administración. Asegura que su mejor legado es que no dejará un desastre la ciudad como él la recibió, y que por el contrario habrán temas resueltos o avanzados.

“Nosotros hemos transparentado nuestro gobierno. Todos los meses hemos publicado la cuenta pública, ese es un ejercicio que antes no se hacía. Este no es un gobierno que esté rechazado como los de antes, al contrario, tenemos probabilidades de ganar porque estamos ofreciendo la continuidad”.

¿Y va a mantener a su gabinete? Sí, seguramente a la mayoría, pero eso ya lo veremos en su momento.

¿Y qué va a pasar si no llega a ganar las elecciones? No pasa nada. Me regreso a mi plaza de maestro, porque ya la gente me está diciendo que no. No pasa nada, tengo una vida hecha en la docencia, los ciudadanos tienen la última palabra y si ellos dicen que no, pues, es no y ya encontraré otras formas maravillosas de disfrutar la vida y no solo la política.