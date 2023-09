Carlos Morales suma fuerza obradorista

En Pichucalco y Venustiano Carranza simpatizantes refrendaron su apoyo, respaldo, confianza y lealtad a Carlos Morales, de cara a los próximos procesos internos de Morena

Aquínoticias Staff

Con las visitas del fin de semana a Pichucalco y Venustiano Carranza, Carlos Morales Vázquez, cumplió con una semana más de recorridos por Chiapas en los que ha promovido el obradorismo verdadero y la lucha por la continuidad de la Cuarta Transformación y un mejor porvenir en el estado.

En Venustiano Carranza, Carlos Morales Vázquez fue recibido por simpatizantes del Movimiento del Porvenir en el marco de la Asamblea Informativa en la que destacó que en unidad y paso firme se defenderá el proyecto de nación encabezado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, a fin de tener una sociedad más justa y con más igualdad para todas y todos.

Ante comisariados ejidales, representantes de organizaciones sociales, mujeres artesanas, estudiantes, jovenes, profesionistas, agricultores y líderes, señaló que solo con el movimiento de la 4T, el pueblo de Chiapas puede tener acceso a una vida de derechos, pero sobre todo de bienestar y de crecimiento.

Reiteró que como alcalde de Tuxtla Gutiérrez, cargo que ostenta desde hace cinco años, ha logrado resultados gracias a la implementación de programas como el de limpia en el que se han instalado más de 12 mil contenedores de basura, el de Saneamiento del Río Sabinal, la iluminación de todo el municipio, la recuperación de espacios, la promoción del deporte, la renovación del parque vehicular, entre muchos otros que son aplaudidos por los ciudadanos de la capital.

A nombre de simpatizantes y sectores que se dieron cita en la Asamblea Informativa, la ciudadana Mariela Cahuaré leyó una carta en la que le refrendaron a Carlos Morales su “apoyo y respaldo en los próximos procesos internos de Morena, pues es un compañero que garantiza el cumplimiento de los principios de la 4T como son: no mentir, no robar y no traicionar”.

En la carta aseguraron darle la confianza y lealtad a Carlos Morales, pues es “un verdadero referente de izquierda, militante y fundador de Morena”, por lo que también le pidieron que llegado el momento establezca junto con ellos un plan de gobierno para que Chiapas consolide la 4T y avance con un gran rumbo.

En el evento una organización integrada por técnicos y profesionistas le entregó a Carlos Morales una botella de una bebida típica de Venustiano Carranza como reconocimiento a su liderazgo y compromiso con el obradorismo verdadero y el Movimiento del Porvenir.

Durante el fin de semana, Carlos Morales asistió al Informe del diputado federal, Joaquín Zebadúa Alva con motivo del Segundo Informe de actividades legislativas, realizado el sábado en la Asociación Ganadera del municipio de Pichucalco.

En el mensaje de clausura, Carlos Morales destacó que “Joaquín Zebadúa forma parte de ese grupo de diputados federales obradoristas que han apoyado el nacionalismo y el patrimonio del pueblo a favor del pueblo redireccionando los recursos para una distribución justa y equitativa”.

Carlos Morales aseguró que Chiapas “no va a regresar al pasado”, por eso insistió en que los obradoristas verdaderos con el Movimiento del Porvenir seguirán adelante luchando para “Transformar el estado y tener un gobierno del pueblo para el pueblo”.

“Vamos a seguir adelante para construir un Chiapas donde haya paz, tranquilidad, alegría para vivir, en el que se logre un desarrollo equilibrado para todos. Vamos a seguir luchando y vamos hacerlo todos juntos”, finalizó.