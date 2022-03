Caso del Conejobús «brincará» hasta al Senado de la República

Les adeudan cerca de 80 millones de pesos; tras no recibir pagos mensuales de más de 20 mil pesos desde hace 27 meses, pedirán intervengan las y los senadores

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Durante 38 días, socios y socias del Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla Gutiérrez, S.A. (Situtsa), mejor conocido como Conejobus, han permanecido día y noche en un plantón instalado frente a Palacio de Gobierno.

Con música, pláticas y el tradicional pozol de medio día, logran sobrellevar la pesada rutina -considerando que la mayoría son de la tercera edad-, no obstante, quienes se encuentran manifestándose, aseguran que no dar paso atrás y no aceptarán acuerdos a medias.

Ellos exigen el pago de adeudos por 27 meses, mismos que asciende a 80 millones de pesos, pero, además, piden dejarles trabajar las rutas 1 y 2, pero al no obtener respuesta acudirán al Senado de la República

“El senador que preside la Comisión de Derechos Humanos, Emilio Álvarez, ya tenemos agendado que nos van a recibir nuestros expedientes y las instancias federales en las cuales tenemos juicios en contra del secretario de Movilidad y Transporte, lo revisó y le interesó el caso y lo va a hacer suyo”.

Cabe recordar que, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) ofreció pagar la deuda de 10 meses y darles concesiones para trabajar otras rutas, sin embargo, sólo 20 de un total de 103 socios no aceptaron al asegurar que cuentan con un título de propiedad, pero están dispuestos a pelear sus derechos, ya que es el patrimonio de sus familias.