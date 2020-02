Catem y AMLO, aliados en la 4T

El tapachulteco Andrés Sánchez de León, quien funge como representante de la central obrera ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), perteneciente a la ONU, estuvo presente en la asamblea que estrechó los lazos entre trabajadores y el presidente de México

Lucero Natarén, Marco Aquino / Aquínoticias

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) realizó este lunes su décimo congreso nacional en donde estuvieron presentes miles de sus agremiados, los cuales ofrecieron su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante más de 20 mil simpatizantes provenientes de diversos estados del país, el presidente reconoció a los empresarios por tener la disposición de mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores.

El mandatario se comprometió a enfrentar entre gobierno, empresarios y sindicatos el problema de las pensiones, además, de las reformas que se realizaron en sexenios anteriores.

Por su parte, Pedro Haces Barba, secretario general de la Catem, refrendó su apoyo total para con el gobierno de la 4T.

“Rechazamos tajantemente los paros injustificados, rechazamos las extorsiones a los empresarios, rechazamos las amenazas a huelga, y rechazamos todas esas malas prácticas que ya no caben en el sindicalismo moderno mexicano. Tenemos que dejar atrás los lastres que tanto daño le han hecho a México”, dijo.

El mandatario aseguró que su gobierno siempre apoyará el sindicalismo mexicano y reconoció la lucha que ha encabezado en la historia de México.

Remarcó que durante el primer año y dos meses de su gobierno se han conseguido logros para el ámbito laboral, como un aumento al salario en 35 por ciento, -por consenso entre empresarios, gobierno y líderes sindicales-. Además de la nueva legislación en la que se establece que debe haber democracia en los sindicatos.

Ante esta situación, el presidente planteó que su gobierno está emprendiendo tres acciones más: limpiar de corrupción el Infonavit, mejorar los servicios de salud y enfrentar los problemas con las pensiones.

“Vamos a buscar una salida con empresarios y con sindicatos para que los trabajadores reciban lo que por justicia les corresponde en cuanto a sus pensiones. Ese es otro compromiso de mi gobierno. No le vamos a fallar al pueblo de México, no le vamos a fallar a los trabajadores de México”, sostuvo.

En el encuentro estuvo presente el secretario de Acción Política Chiapas, Andrés Sánchez de León, quien desde su llegada a la Catem ha representado a la central obrera ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia de la ONU.