Celebra ZooMAT 78 años con reproducción de guacamayas verdes

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) cumplió 78 años, y aunque las actividades no han podido regresar a la normalidad, el ZooMAT lo festejó anunciando la reproducción exitosa de dos guacamayas verdes –conocidas científicamente como Ara militaris- que fueron criadas por personal de este espacio, ya que la madre no tenía medio pico y no podía alimentarlas.

La reproducción de esta especie es importante porque actualmente está catalogada en peligro de extinción, debido al tráfico nacional e internacional de fauna (NOM-059-SEMARNAT-2010).

Las guacamayas verdes no habían podido ser reproducidas con éxito desde hace 10 años y están consideradas como extintas en sus hábitats naturales en Chiapas, por ello, para el ZooMAT es un gran logro como Centro de conservación, reproducción e investigación.

“El ave perdió el pico en la pelea con algún ejemplar, pudo adaptarse a otro grupo y aprender a comer en su condición, sin embargo, no podía alimentar a sus crías, por lo que fueron retirados para su crianza artificial o a mano”, explicó Gabriela Santos, médico Veterinaria, encargada del área clínica de aves del ZooMAT.

Las crías nacieron pesando tan sólo 23 gramos, con los ojos cerrados y desprovistas de plumaje, su crianza y supervivencia fue un reto asumido por el ZooMAT a través de la Médico Veterinaria, Gabriela Santos.

“Es como si estuvieran criando a un bebé, entonces hay que estar muy pendiente a la humedad en la que están y cuidando que estén en las condiciones óptimas, su alimentación es cada hora y hay que estar pendiente de su hidratación, temperatura corporal o de ambiente”, explicó la experta.

Actualmente, estas guacamayas cuentan con tres meses de edad, están completamente emplumadas y se encuentran en un proceso de independización que consiste en dejar de consumir papilla y aprender a comer solas una dieta sólida de mezclas de frutas y vegetales.