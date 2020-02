Celulares ponen en peligro vista de chiapanecos

No sólo jóvenes, sino también adultos están cayendo en los excesos en el uso de los dispositivos. La alteración en la película lagrimal es uno de los efectos, indicó el especialista Jorge Flores Salinas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Aumentan problemas visuales en niños y adultos por el excesivo uso del teléfono celular y tabletas.

Esta situación provoca alteración en la película lagrimal, es decir, que la persona deje de parpadear y como consecuencia, ya no haya buena lubricación, lo que provoca síntomas como ardor u ojos rojos, o bien padecer queratitis, que es la inflamación de la córnea por mala lubricación.

En otros casos se pueden generar incluso ametropías inducidas, como la miopía, debido a que la sociedad no le da la importancia que debiera a la salud visual.

Ante esta situación la Cruz Roja Mexicana en Tuxtla Gutiérrez, invita a la ciudadanía a la semana de la salud visual, la cual da inicio este lunes 17 de febrero y concluirá el viernes 21 de febrero, con un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche en las instalaciones de la Cruz Roja -5ª norte poniente, colonia centro-

Jorge Flores Salinas, director médico de óptica laboratorio molecular, indicó que es importante la prevención en cuanto a la salud visual ya que muchos de los problemas visuales no dan síntomas, sino hasta que ya están muy avanzados.

“Hoy tenemos la incidencia de usos excesivo de celulares, pantallas por niños que está generando un problema importante en la salud visual… Se suponía que las pantallas pudieran causar un problema visual, hoy en día hay estudios que lo comprueban y tenemos que la edad en donde se han presentado problemas es justamente en niños pequeños y adolescentes, el uso de celulares está generando problemas en la película lagrimal”.

Esta campaña busca que la ciudadanía acuda con un especialista en salud visual y detecte algún padecimiento antes de que éste se desarrolle, por lo tanto, la consulta tendrá un costo mínimo de recuperación de 50 pesos, esto con la intención de que la gente acuda sin inconveniente alguno.