Cendi deja en el limbo a 48 menores

Padres y madres de familia del Centro de Desarrollo Infantil 1 federal denuncian que desaparecerá el preescolar, dejándolos en la incertidumbre y con el posible gasto extra para recibir este servicio con alguna institución particular

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Debido al informe que se le dio a padres y madres de familia del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) 1 federal, sobre el cierre de educación preescolar, 48 niñas y niños podrían quedarse sin estudiar en este centro.

Se trata de hijos e hijas de trabajadores de la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF), quienes debido al horario que se maneja en los Cendis podían trabajar sabiendo que sus pequeños estarían en la escuela.

“El 16 de enero se nos informa -no de manera formal- que desaparecerá el preescolar dando así que 48 niños de maternal no puedan ingresar a ese grado y sucesivamente irá desapareciendo, el motivo por el cual nos lo dan es que dejarán de ser Cendi 1 para convertirse en CAI 1, que es Centro de Atención Infantil y en CAI contempla la primera infancia de 0 meses a 5 y 11 meses años, o sea, sí pueden atenderlos”, denunció Montserrat Ruiz, presidente del comité de padres de familia.

Este centro educativo se encuentra a un costado de la misma SEF, por ello, padres y madres se han inconformado ante esta situación, pues al no existir un centro educativo con flexibilidad de horarios tendrían que buscar otras instituciones en donde los tiempos son más reducidos o bien, inscribirlos en escuelas particulares, lo que impactaría drásticamente en sus bolsillos.