Centro de Tuxtla, nuevamente podría convertirse en foco de infección COVID-19

Las y los capitalinos han retomado sus actividades con normalidad, sin embargo, han olvidado seguir los protocolos sanitarios

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Este lunes, el estado de Chiapas comenzó la décima semana en semáforo epidemiológico en color amarillo, las actividades prácticamente han retomado su curso con normalidad y aunque algunas instituciones tratan de cumplir con las medidas implementadas por la Secretaría de Salud respecto a la sana distancia, el número de personas que acuden a estos espacios es mucho mayor.

El Registro Civil ubicado en el primer cuadro de la ciudad recibe diariamente a cientos de personas, quienes realizan largas filas para poder obtener algún documento personal, como acta de nacimiento, acta de defunción, modificaciones a su CURP, entre otros, sin embargo, todos permanecen aglutinados y algunos de ellos sin cubrebocas, lo que vuelve a este espacio en un posible foco de infección.

“Vine desde las 7:00 de la mañana, vine delante de Villacorzo. Nosotros tenemos la necesidad por eso tengo que esperar, gracias a Dios nos dio chance otras cinco más, ya no había cupo para nosotros” explicó una de las mujeres que hacía fila.

“Yo vengo desde las 5:00 de la mañana, de Chiapa de Corzo, sí es preocupante porque sabemos que no debemos estar en amontonamiento, pero es algo necesario, son trámites de mis sobrinos de Pichucalco porque mi sobrino no pudo sacar su credencial porque no está en el sistema” dijo otra de las personas entrevistadas.

Pero esto no sólo sucede en el registro civil, todo el centro de ciudad capital se encuentra abarrotado de personas; entre ellas, adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas o con sus bebés en brazos, la mayoría para realizar compras de primera necesidad o por trabajo, o en algunos otros lugares como parques, la ciudadanía se reúne para pasar un tiempo de esparcimiento.

Cabe recordar que, en los meses más fuertes de la pandemia, el centro de la capital, se convirtió en el principal foco de infección, no sólo en Tuxtla Gutiérrez, sino, en todo el estado.