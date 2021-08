Cepa delta del COVID-19 sí ataca a niños, alertan especialistas

En Chiapas, de acuerdo a los datos oficiales, del día 20 de julio al 31, se registraron 21 casos de COVID-19 en menores de 19 años

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Alertan especialista a padres y madres de familia, sobre la variante Delta, la cual sí afecta a niños y su forma de transmisión es de la misma manera que el SARS-CoV-2; a través de las gotitas de saliva que se producen al hablar, toser, o estornudar.

Y al igual que a las y los adultos, la enfermedad se agrava si presentan alguna comorbilidad, como obesidad.

“Con las cepas primarias, con las cepas que empezaron a circular, sí era muy escaso, muy raro ver a un niño contagiado, sin embargo, con la cepa Delta, estamos viendo que ya han aumentado el número de niños que se han infectado”, dijo James Gómez Montes, médico epidemiólogo y actual director médico del Sanatorio Muñoa.

Sin embargo, con la vacuna contra COVID-19, si bien, no hace inmune a una persona de contraer el virus, sí evita casos graves, hospitalizaciones y fallecimientos.

“No nos va a dar una enfermedad severa, porque estamos vacunados, pero sí podemos transmitir el padecimiento, entonces nosotros mismos lo llevamos al seno familiar y es donde los niños se están infectando, no tanto por andar en la calle”, alertó el especialista.

Por ello, señaló que el que no se vacune a los menores en estos momentos no significa que no lo necesitan, por ello –opinó- sería importante comenzar a pensar en una vacuna para ellos o evitar que las y los niños tengan menos contacto con más personas que las de su familia.