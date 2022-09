CFE en Chiapas cobros y multas «como de rayo», atención «como tortuga»

A pesar de que la población usuaria denuncia opacidad de la paraestatal, la CFE advierte que en caso de que el medidor funcione correctamente, aplicará el cobro de la cuota vigente por concepto de verificación de medidor

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), no atiende solicitudes de revisión del funcionamiento eléctrico domiciliario, ya que, tanto la falta de atención personalizada, vía telefónica, por página de internet o por aplicación móvil, son las denuncias más frecuentes ante la empresa.

Habitantes de la zona Metropolitana de Chiapas, dieron a conocer que uno de los mayores problemas con la CFE es la interrupción del servicio eléctrico por fallas constantes en los medidores de luz.

Pese a que la paraestatal ofrece la revisión y/o reemplazo del medidor de forma gratuita siempre y cuando se detecte alguna falla en su funcionamiento y se emita el reporte con antelación, Tere Ballinas, quien tiene una casa en el municipio de Chiapa de Corzo, denunció que la empresa del Estado mexicano no da seguimiento a la solicitud de revisión de este contador de energía, pero sí emite multas si se remueve este dispositivo.

A cuatro meses de emitir tres reportes por falta de servicio eléctrico y por fallas en el medidor (folios: K0404546787 y K0404548873), la usuaria de la CFE lamentó la poca disponibilidad de la empresa para atender las anomalías que se presentan dentro del servicio energético.

“Desde el mes de mayo se emitió un reporte para avisar que no tenía el servicio (luz) en mi casa, como no llegó personal de la CFE contraté a un electricista y al revisar la toma se detectó que el medidor no estaba funcionado… al ver la poca disposición fui a la delegación de Chiapa de Corzo, emití un nuevo reporte y me confirmaron que en un lapso de tres días hábiles llegarían a revisar mi falla, pero ya pasaron más de tres meses y no hay atención de la empresa de clase mundial”, puntualizó.

CFE: el 1º con más quejas

A esta situación, Fernanda Trujillo Gutiérrez, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) de la Zona Suroeste, refirió que la Comisión Federal de Electricidad es la empresa proveedora de servicios, que más reportes de denuncia ha registrado durante todo el año en el estado de Chiapas.

Trujillo Gutiérrez explicó que desde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se han recibido diversas quejas en contra de la CFE derivado del servicio eléctrico.

“Desafortunadamente el proveedor con mayor número de quejas sigue siendo Comisión Federal de Electricidad, luego siguen las empresas de telefonía y telecomunicaciones”, dijo.

Por tanto, la funcionaria indicó que la paraestatal está obligada a dar seguimiento y atender todas las solicitudes de revisión y queja que se presenten por el servicio eléctrico.

Sin embargo, la CFE advierte que en caso de que el medidor funcione correctamente se aplicará el cobro de la cuota vigente por concepto de verificación de medidor.