Chiapas, de los tres estados que continúa con tribunales cerrados

En el informe que realizó Transparencia Mexicana y Tojil, el Poder Judicial del Estado de Chiapas es de las entidades que tiene mayor rezago en materia digital

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Chiapas es uno de los tres estados de la república en el que los tribunales continúan cerrados debido al COVID-19 esto de acuerdo a un informe de las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil sobre acceso a la justicia durante la pandemia.

Luego de 120 días de suspensión de actividades y plazos, la mayoría de los Poderes Judiciales –incluido el Poder Judicial Federal– han reactivado sus plazos y se encuentran abiertos, es decir, con acceso público a sus instalaciones. Sin embargo, algunas entidades continúan teniendo cerrados la mayoría de sus tribunales y juzgados.

Chiapas, Oaxaca y Yucatán, según el informe, se encuentran prácticamente cerrados ya que han suspendido la tramitación presencial –salvo casos de excepción- y no cuentan con la opción de tribunal digital.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas es de lo más rezagados en materia digital. Las organizaciones, que hicieron el reporte, consideraron ocho rubros para ver los avances con lo que cuenta la entidad, es de los estados con menor calificación ya que no se pueden hacer en línea diferentes operaciones como: recepción y trámite de las demandas, tampoco recepción de promociones no iniciales, no se hacen notificaciones y no se celebran audiencias por esta vía.

Lo que refleja el informe de las organizaciones civiles es que ante la falta de un estándar nacional de acceso a la justicia tras la pandemia, el resultado ha sido un servicio de justicia dispar y, en algunos casos, insuficiente.

Carmen Villa, directora del Observatorio Ciudadano Chiapas expresó su preocupación por esta situación ya que dijo que mientras los tribunales estén cerrados y no se busquen otros mecanismos de acceso a la justicia, los delitos continúan impunes.