Chiapas es fortalecido en materia de terapia intensiva

Aquínoticias Staff

El gobernador Rutilio Escandón informó que se entregarán equipos de terapia intensiva en cinco hospitales de la entidad, donde también se reforzará la reanimación de neonatos, además, el mandatario anunció que se intensifica el trabajo en todas las regiones para que cuenten con el servicio de hemodiálisis, y, en el caso de Tapachula, también de hemodinamia.

El mandatario indicó que se han enfrentado a desafíos para adquirir instrumentos y equipamiento de calidad, al tiempo de reconocer que “el mejor equipo con el que se cuenta es el humano, ya que es el que ha hecho posible la evolución de la salud en Chiapas”.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para que a la salud no le falte nada, y seguiremos invirtiendo permanentemente, pero esto de nada serviría si no tenemos al personal con la disposición de capacitarse, no se darían resultados con la eficacia que se está teniendo”, dijo.

Por otro lado, durante este acto, también se realizó la entrega de licencias Sanitarias para la Disposición de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos en la modalidad de Extracción (Procuración) de Órganos y Tejidos, por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al Hospital General y al “Nueva Frontera” del IMSS, ambos de Tapachula, y de Tuxtla Gutiérrez a los hospitales generales “Dr. Gilberto Gómez Maza”, “Belisario Domínguez” del Issste y al Hospital Militar.