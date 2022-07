Chiapas: no hay lugar que se salve de la deforestación; México, entre los más afectados por tala a nivel mundial

La entidad, junto a la Península de Yucatán, Michoacán y Jalisco tienen las zonas críticas más importantes en materia de deforestación

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán), así como Chiapas, Michoacán y Jalisco, son las entidades que registran condiciones críticas de deforestación a nivel nacional.

Otras regiones que presentaron incidencia de deforestación alta: la zona limítrofe sur entre Oaxaca y Veracruz, Guerreo, el norte de Veracruz y San Luis Potosí, esto de acuerdo a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en su análisis “Estimación de la tasa de deforestación bruta en México para el pedido 2001-2018 mediante el método de muestreo”.

De acuerdo a la Conafor, en el periodo 2001-2018 se perdieron en promedio 212 mil 070 hectáreas al año, ocupando México uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo.

Rehumberto Pérez, se ha dedicado al campo desde que tiene memoria, pues su padre desde muy pequeño le inculcó el oficio, él siembra maíz, frijol y calabaza en el ejido Plan de ayala, sin embargo, con tristeza recuerda que, cómo cientos de hectáreas se han reducido a consecuencia de la mancha urbana.

“Cuando yo me crecí alcancé a ver planadas, pero ahora no, estamos rodeados de casas”, antes aquí en Plan de Ayala había como 400 hectáreas, tal vez, hoy no sabría decirle bien cuántas quedan, pero lo que queda es poco, por ahí como 30”.

Poco a poco, conocidos de su familia fueron vendiendo sus hectáreas, que pasarían de ser comunidades rurales dedicadas cien por ciento al campo, a zonas habitacionales.

“Ya tiene como 50 años que se fue reduciendo, ahora somos pocos los que trabajan”, recordó con tristeza.

Hoy en día, sólo una pequeña parte de este ejido -ubicado al norte poniente de Tuxtla Gutiérrez- conserva tierras para la cosecha, la mayor parte ya es una zona habitacional, en donde incluso, se está construyendo un nuevo paso desnivel.