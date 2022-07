Chiapas participa en Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública

El mandatario chiapaneco refrendó su respaldo a la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por el presidente AMLO

Aquínoticias Staff

En la 1ª Reunión Regional de la Zona Sureste 2022 de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, a la que asistió la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que la función del Estado de brindar seguridad pública mediante los tres órdenes de gobierno, está dando resultados positivos, por ello su gobierno está alineado a dicha estrategia nacional.

“Somos aliados del pacto federal y del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Coadyuvamos para proteger patrióticamente la soberanía. Velamos porque prevalezca el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, y lograr así un verdadero estado de bienestar en México y Chiapas de corazón”, apuntó ante representantes de los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y el anfitrión, Chiapas.

El mandatario chiapaneco mencionó que se han respaldado las directrices federales a través de las sesiones diarias de las mesas de seguridad, por lo que Chiapas cuenta con un 100 por ciento de su cumplimiento; además, se evolucionó del C4 al esquema Escudo Urbano C5, con una inversión de mil millones de pesos en tecnología para su operatividad.

Al precisar que en el inicio de su administración la entidad contaba con el 17 por ciento de elementos de seguridad certificados y hoy se tiene el 75 por ciento, enfatizó que, gracias a la suma de esfuerzos, Chiapas permanece en el segundo lugar nacional con menor incidencia con delitos en general y segundo lugar con menor incidencia en delitos de alto impacto.

A su vez, la también presidenta de la Conferencia Nacional de las y los secretarios de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó el trabajo que en Chiapas y en el sureste se realiza en esta materia, al tiempo de explicar que la Estrategia Nacional de Seguridad se distingue por la atención a las causas que generan violencia, sin dejar a un lado la actuación de las fuerzas de seguridad.

“La estrategia de abrazos no balazos no significa que estemos cruzados de brazos, es actuar con inteligencia no sólo con fuerzas; es trabajar juntos para disolver más casos y abatir la impunidad. Tenemos retos por delante, pero vamos por la ruta correcta, la de la construcción de la paz. Tenemos la convicción de que no estamos condenados a la guerra, sino destinados a la paz. Sigamos trabajando en beneficio de nuestro pueblo”, expresó.

Tras informar que en este año se han realizado más de 3 mil 500 traslados de centros penitenciarios estatales a federales, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, resaltó la importancia de actualizar y no duplicar la base de datos de los registros biométricos de la población penitenciaria nacional, a fin de contar con un sistema único de información con respecto al perfil criminológico y medios de identificación de las y los internos.

El titular de la Coordinación Antisecuestro Nacional, Marco Antonio Vargas González, confió en que se obtendrán resultados fructíferos para contribuir a la seguridad pública de esta región, pues en este encuentro se revisarán los avances del modelo nacional de policía de justicia cívica, el registro nacional de detenciones, el registro nacional de información penitenciaria, asimismo, se reforzarán estrategias de prevención del delito.

Después de subrayar la participación y disposición del Gobierno de Chiapas, el titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad, Antonio Hazael Ruiz Ortega, detalló la implementación de acciones para abatir el rezago en el cumplimiento de órdenes de aprehensión en delitos de alto impacto, y un mayor enfoque en las carpetas de investigación de casos atrasados, específicamente en la zona sureste de la República.

Finalmente, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, Gabriela Zepeda Soto, reconoció que este tipo de reuniones fomentan la coordinación entre organismos, lo cual fortalece los planes, programas y estrategias con el objetivo de mantener el bajo índice delictivo y reforzar la seguridad de la población. De igual forma, agradeció el apoyo que recibe esta dependencia por parte del Gobierno Federal.

Estuvieron presentes: el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández; los titulares de los poderes Legislativo y Judicial del Estado, María de los Ángeles Trejo Huerta y Juan Óscar Trinidad Palacios; la secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y del Sistema Penitenciario, Aída Fabiola Valencia Ramírez; el titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con entidades federativas y regiones, Carlos Augusto Morales López.

Asimismo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; el director general del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata; los representantes de la 16 Región Naval, Roberto Carlos Ávila Ramos y de la VII Región Militar, Everardo Manjarrez Silva; así como las y los titulares de Seguridad Pública de Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.