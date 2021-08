Chiapas, un estado pobre y sin desarrollo social: IPS México

De acuerdo con el informe del organismo México, ¿cómo vamos?, la entidad junto con Oaxaca y Guerrero obtuvieron puntajes en el Índice de Progreso Social (IPS) por debajo de la media nacional; existiendo debilidades en las llamadas “necesidades básicas”

Lucero Natarén / Aquínoticias

Chiapas, Oaxaca y Guerrero, las entidades con menor puntaje en lo que se refiere al desarrollo social -menos de la media nacional-, también son las regiones con mayor nivel de pobreza laboral, describe el informe Índice de Progreso Social (IPS) México 2020, elaborado por el organismo México, ¿cómo vamos?

Los resultados, además, señalan la necesidad de enfocar recursos productivos en los estados del sur del país, pues son los que más bajo desempeño presentan en materia de desarrollo social: además de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, Tabasco y Veracruz se ubicaron en los últimos cinco lugares del IPS México 2020.

En lo que respecta a PIB per cápita, Chiapas, junto a Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, se ubican en el grupo donde el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita es menor a los 125 mil pesos. Son aquellos estados, de acuerdo al informe, que consistentemente exhiben rezagos relativos en términos de crecimiento y desarrollo económico; “desafortunadamente en estas 9 entidades vive el 42 por ciento de la población del país”.

Por otro lado, en cuanto a las Necesidades Humanas Básicas, uno de los tres elementos que integran el Desarrollo Social junto a los Fundamentos del Bienestar y Las Oportunidades, la entidad posee 70.26 puntos, ocupando la posición 29 de las 32 entidades:

Dentro del rubro carencia por acceso a la alimentación se indica que un 22.3 por ciento de la población carece de una canasta básica y tiene problemas para acceder a una alimentación digna, donde, los programas sociales juegan un papel importante, pues existen familias que aprovechan estos recursos para proveer de lo necesario en sus hogares. Pese a que la entidad es rica en alimentos y exporta algunos productos, la extracción de los recursos provoca una inestabilidad.

Otra de las debilidades que la población de Chiapas tiene es que en cuanto al acceso al Agua y Saneamiento: la disponibilidad de agua dentro de la vivienda es una de las cosas que le falta y le falla, pues este recurso no llega a todas las familias, por lo que la entidad se posiciona como el peor estado, creando la necesidad para atender y garantizar este derecho y necesidad humana.

En otro aspecto, aunque hay quienes consideran que la cocina con carbón o leña es exclusiva de la zona indígena lo cierto es que las estadísticas demuestran lo contrario, pues el puntaje que tiene la entidad es de un 48.9, es decir, que la mitad de las familias no tienen los recursos económicos para adquirir un tanque de gas o bien tener una cocina que se adapte a sus necesidades.

Ante esto, investigadores han creado prototipos para que las familias aprovechen los recursos del ambiente y puedan cocinar más sanamente, evitando así las enfermedades respiratorias como cáncer de pulmón, por mencionar una.

Al analizar los niveles de PIB per cápita y los resultados en el Índice de Progreso Social 2020 de cada estado, estos suelen coincidir en que las entidades con menor ingreso también suelen tener menor desarrollo social. Aunque esto no siempre es así, pues puede ocurrir que los recursos simplemente no son aprovechados de manera adecuada. Un ejemplo es Nuevo León, que ocupa el primer lugar nacional en desarrollo social y el tercero en ingreso per cápita, mientras que la Ciudad de México se coloca como segunda en ingreso, pero la quinta en desarrollo social.

Así mismo Campeche – con el nivel de PIB per cápita más alto del país – ocupa el lugar 15 en términos de progreso social. Por otra parte, Baja California Sur, cuyo PIB per cápita es el cuarto más alto a nivel nacional, obtuvo la posición 13 en el IPS México 2020. En estos casos, sugieren los analistas, es necesaria una reevaluación de las políticas públicas y la asignación de recursos, de manera que se logre aprovechar los recursos económicos para proveer un impulso al desarrollo social y el nivel de vida de las poblaciones de cada estado.