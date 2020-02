Chiapas, una década sin plazas educativas suficientes

Ninguna presión ha sido capaz de resolver el problema que aqueja a muchos docentes acreditados para un espacio. La creación de nuevas plazas para los más de 11 mil postulantes requeriría 440 mdp anuales

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

A pesar de realizar diariamente un sinfín de actividades como medida de “presión” para que la Secretaría de Educación otorgue plazas al total de maestros acreditados, la dependencia estatal reiteró que no hay plazas.

Rosa Aidé Domínguez Ochoa, Secretaria de Educación en Chiapas, reconoció que existe una demanda superior a los 11 mil profesionistas que desde hace 10 años están en la espera de una plaza.

“Está rebasado por mucho la demanda de una plaza en cuanto a la oferta y en cuanto a la misma necesidad del servicio educativo”.

Adelantó que el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas, hizo una solicitud al primer mandatario de la nación para la creación de plazas nuevas, lo que requeriría de una inversión millonaria.

“Son demasiadas plazas, mire, estamos hablando de un monto presupuestal de más de 440 millones de pesos anuales”.

Mientras tanto, maestras y maestros acreditados de nivel preescolar, primaria y secundaria continúan protestando en las calles de la ciudad capital, exigiendo espacios para laborar y que no se emita la próxima convocatoria, hasta que no existan rezagos.