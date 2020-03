Chiapas, vulnerable ante pandemias: Sección 50 SNTSA

Los trabajadores de Salud urgieron el abasto de insumos para que enfermedades prevenibles como la tuberculosis pulmonar no siga mermando el bienestar de las y los chiapanecos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La secretaria general de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Chiapas (SNTSA), María de Jesús Espinosa de los Santos, exigió a la Secretaría de Salud el abasto de medicamentos a los centros médicos y hospitalarios de Chiapas, ya que no se ha cumplido con la entrega de sustancias para curar y prevenir diversas enfermedades.

Sin embargo, el secretario de salud en el estado, José Manuel Cruz Castellanos, informó que habían tenido acercamiento con integrantes del SNTSA sección 50 para informar la situación en que actualmente se encuentra Chiapas, para trabajar de manera conjunta.

La líder del SNTSA, urgió al titular de la SS de la entidad a que se cumpla con la entrega de medicamentos e insumos como lo estableció en su calendario, ya que las enfermedades originadas por virus, parásitos y bacterias continúan dañando la vida de los y las chiapanecas.

“Hoy las autoridades ya nos dieron calendario del abasto de medicamentos… le exigimos la semana pasada a la Secretaría de Salud que urge la información. Chiapas está vulnerado”, dijo.

Un problema del desabasto, destacó que es la falta de cura para la tuberculosis pulmonar, enfermedad que continúa dañando la salud de los habitantes del estado.

Agregó que la enfermedad bacteriana infecciosa debió de haberse erradicado desde hace muchos años, sin embargo, ante un sistema de salud quebrado no se ha podido controlar la enfermedad.

En este sentido, Espinosa de los Santos confirmó que hasta el mes de marzo, Chiapas presenta una de las mayores tasas de personas contagiadas por tuberculosis; enfermedad que continúa siendo una realidad intangible en el estado.

“Hay otras enfermedades respiratorias que igual no se han erradicado, las tenemos en Chiapas. En el caso de la tuberculosis pulmonar ya debería estar erradicada, sin embargo, hay factores que condiciona que siga la enfermedad, pues tenemos desnutrición. Hoy la tuberculosis debería de ser un tema de prevención y no de curación, pues ahí está ese tema, es real, exigirle a la Secretaría de Salud que le tiene que poner atención, porque se supone que está enfermedad ya no estaba”, detalló.

En el caso del virus del Coronavirus, manifestó que el sistema de salud estatal no está preparado para la pandemia del Covid-19 porque no se cuenta con la infraestructura y material necesario para contenerlo.

“Con respecto a la infraestructura y abastecimiento de insumos que incluye medicamentos, material y los propios equipos, el sistema de salud de Chiapas no está preparado; siendo nosotros testigos de lo que sucede y que ya en muchas ocasiones hemos denunciado el desabasto”, expuso.

Sin embargo, resaltó que el personal médico sí lo está, pero ante la situación han salido al frente realizando trabajos extraordinarios, como se dio en otros tiempos con otros padecimientos.

“Las enfermeras, los médicos sí están preparados de manera técnica, tanto de que las otras situaciones de contagio que hemos tenido con otras enfermedades, como es el dengue, el chikungunya, influenza han salido al frente los trabajadores”,