Chomsky y Mujica, inspiraciones

El activista Saúl Alvídrez Ruíz da detalles sobre su próximo proyecto que incluirá a estos dos personajes políticos reconocidos a nivel mundial

Sergio Morales / Aquínoticias

Saúl Alvídrez Ruíz, originario de Chihuahua, nos comenta sobre su próximo documental, Chomsky y Mujica. Estudiante de derecho y economía inició su activismo estudiantil en el 2012, tuvo participación en el movimiento #YoSoy132, esta formación culminaría en lo que es el documental que protagonizan dos personajes políticos reconocidos en todo el mundo.

Por un escándalo mediático Saúl describe que tuvo acoso político por su activismo en YoSoy132, originado por miembros del extinto CISEN, (Centro de investigación y Seguridad Nacional) “a mí me tocó ponerle nombre al movimiento y con unos audios intentaban decir que yo trabajaba para López Obrador”, después de amenazas y bloqueos políticos se fue del país con dirección a Sudamérica cuatro años.

El comienzo

Fuera del país Saúl se dedico a desarrollar proyecto digital que intentara enarbolar todos los principios de Yosoy132, “caí en Chomsky y Mujica después de estudiarlos mucho”. Menciona que encontró en estos dos personajes muchas coincidencias, el proyecto después terminó inspirándose en estos personajes.

“A principios del 2016 comencé a tener correspondencia con Chomsky”, el director del documental comenta que le parecía muy importante tener un mensaje en las próximas décadas, debido a que nunca habían coincidido, “puesto que los más jóvenes son herederos directos de este apocalipsis”.

Posteriormente empezó Saúl la gestión con Pepe Mujica, en enero de 2017, “le propuse la idea de hacer un documental con Noam Chomsky, en julio del mismo año estaba Chomsky y su esposa en Uruguay”.

Saúl comenta que el 17 de julio se 2017 se empezó a filmar, “ el proyecto se vio truncado por falta de recursos, por eso ha tardado tanto el proyecto, además la postproducción”.

¿Como fue la participación de los personajes el documental?

“El nivel de involucramiento de ambos fue genial, los dos se tienen una admiración enorme”, el director menciona que toda la disposición por parte de pepe y su esposa fue enorme por grabar en su casa, amigos de pepe y gente que trabaja con el. Sobre Chomsky “es particularmente decente, alguien que siempre se pone hasta el final, es muy humilde, un tipo brillante como Pepe”.

Mensaje, testigo del tiempo

El director menciona que en México ocurrió un gran cambio con la transición de López Obrador, “empezaron a pasar muchas cosas, en Colombia, Venezuela y Chile, desde que se filmó el documental hay cambios como el coronavirus y eso aplazó la fecha de estreno”, además que en el proceso de postproducción se esta contextualizando, por las coyunturas.

“El objetivo del documental es generar un testigo que perdure en el tiempo de los dos personajes, hablando de los problemas más importantes del mundo menciona Saúl”, puesto que el futuro nunca se termina de construir es una lucha permanente afirma.

Repartir el poder

Saúl menciona que después de el movimiento en 2012 y del trabajo documental cambió su perspectiva, “estoy convencido que la revolución esta ahí, el revolucionario del siglo XXI ya no es aquel que toma el poder para repartirlo, si no aquel que reparte el poder sin tomarlo”.

El director comenta que no le interesa gobernar a la gente, si no que la gente se gobierne, recalca que se necesita más gente haciendo política de ese lado “la gente que hace poder lo usa para el y que eso es algo que maneja Chomsky y Pepe “la legitimidad de la acumulación de poder se legitima por que haya un poder detrás superior que es la gente, y colectivo que defina cuando si o no de una forma eficiente”, y eso no pasa, la democracia representativa no es representativa, esto es una plutocracia representativa.

Primero se debe plantar un cambio de perspectiva en ese sentido, “hay que fijarnos que política se debe hacer” menciona el director, ahora somos la única generación que va a enfrentar un posible colapso civilizatorio, “debemos crear mecanismos para que la gente se gobierne”.

Tres cosas elementales que menciona el director es siempre hacer algo por razón virtuosa, pensar sin limitarse y perseverancia, “el documental me costó cinco años, el proyecto de la red también me ha costado, la única manera de hacer un gran trabajo es que hagas lo que amas finaliza.

Aquí puedes ver el tráiler de este documental :

La fecha de estreno será a finales de este año.